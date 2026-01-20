Тренер Ворсклы сказал, когда команда вернется в УПЛ

Наставник Ворсклы Валерий Куценко считает, что в случае, если с клуба снимут трансферный бан, то в следующем сезоне команда может бороться за возвращение в УПЛ.

«Хотелось бы, чтобы Ворскла вернулась. Но вы же сами понимаете: сначала трансферный бан. Если все будет нормально, его снимут и можно будет комплектовать команду, то, думаю, дай Бог, уже в следующем году это реально», – сказал Куценко.

Первую часть нынешнего сезона в Первой лиге Ворскла завершила на 9-й позиции.