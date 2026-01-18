Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами

Полузащитник киевского «Динамо» Витиньо, который сейчас выступает за бразильский «Интернасьонал» на правах аренды, может досрочно сменить клубную прописку.

Как сообщает Antenados no Futebol, 26-летний вингер приблизился к переходу в китайский клуб «Ляонин». По информации источника, представители азиатской команды существенно улучшили финансовое предложение и полностью удовлетворили требования игрока. Ожидается, что в случае трансфера Витиньо будет получать примерно на 50% большую зарплату, чем в «Интернасьонале».

Отмечается, что «Ляонин» проявлял интерес к бразильцу еще в октябре, однако тогда сторонам не удалось договориться. Теперь же переговоры вышли на финальную стадию, и сделка может быть оформлена уже в ближайшие дни.

Напомним, арендное соглашение Витиньо с «Интернасьоналом» рассчитано до лета 2026 года.