Украина. Премьер лига
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами

Витиньо может перебраться в «Ляонин»

Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

Полузащитник киевского «Динамо» Витиньо, который сейчас выступает за бразильский «Интернасьонал» на правах аренды, может досрочно сменить клубную прописку.

Как сообщает Antenados no Futebol, 26-летний вингер приблизился к переходу в китайский клуб «Ляонин». По информации источника, представители азиатской команды существенно улучшили финансовое предложение и полностью удовлетворили требования игрока. Ожидается, что в случае трансфера Витиньо будет получать примерно на 50% большую зарплату, чем в «Интернасьонале».

Отмечается, что «Ляонин» проявлял интерес к бразильцу еще в октябре, однако тогда сторонам не удалось договориться. Теперь же переговоры вышли на финальную стадию, и сделка может быть оформлена уже в ближайшие дни.

Напомним, арендное соглашение Витиньо с «Интернасьоналом» рассчитано до лета 2026 года.

Витиньо (Динамо) трансферы УПЛ Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Antenados no Futebol
