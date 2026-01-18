Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
Бай Чжуосюань выполнила задачу минимум, выбив Анастасию Павлюченкову
697-я ракетка мира из Китая Бай Чжуосюань пробилась во второй раунд Открытого чемпионата Австралии 2026.
В первом круге китаянка на суперта-брейке третьего сета вырвала победу у «нейтралки» Анастасии Павлюченковой (WTA 44) за 2 часа и 45 минут.
Australian Open 2026. 1/64 финала
Анастасия Павлюченкова – Бай Чжуосюань (Китай) [Q] – 4:6, 6:2, 6:7 (10:12)
На супертай-брейке Бай отыграла один матчбол на приеме при счете 9:10.
Бай стартовала на Australian Open с квалификации, где прошла Алину Корнееву, Хлоэ Паке и Дарью Видманову.
Бай Чжуосюань во второй раз в карьере выступает в основной сетке мейджора в Мельбурне. В 1/32 финала она встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая на старте соревнований одолела Тианцоу Сару Ракотомангу Раджаона 6:4, 6:1.
Видеообзор матча Анастасия Павлюченкова – Бай Чжуосюань
Фотогалерея матча (Бай Чжуосюань)
