Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко

697-я ракетка мира из Китая Бай Чжуосюань пробилась во второй раунд Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом круге китаянка на суперта-брейке третьего сета вырвала победу у «нейтралки» Анастасии Павлюченковой (WTA 44) за 2 часа и 45 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Анастасия Павлюченкова – Бай Чжуосюань (Китай) [Q] – 4:6, 6:2, 6:7 (10:12)

На супертай-брейке Бай отыграла один матчбол на приеме при счете 9:10.

Бай стартовала на Australian Open с квалификации, где прошла Алину Корнееву, Хлоэ Паке и Дарью Видманову.

Бай Чжуосюань во второй раз в карьере выступает в основной сетке мейджора в Мельбурне. В 1/32 финала она встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая на старте соревнований одолела Тианцоу Сару Ракотомангу Раджаона 6:4, 6:1.

Видеообзор матча Анастасия Павлюченкова – Бай Чжуосюань

Фотогалерея матча (Бай Чжуосюань)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine