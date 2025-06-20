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  4. «Он сейчас занят». Сабо рассказал, кто должен заменить Мельгосу в молодежке
Чемпионат Европы
20 июня 2025, 13:08 |
234
0

«Он сейчас занят». Сабо рассказал, кто должен заменить Мельгосу в молодежке

Бывший главный тренер сборной Украины считает, что коуч должен быть бывшим полузащитником

20 июня 2025, 13:08 |
234
0
«Он сейчас занят». Сабо рассказал, кто должен заменить Мельгосу в молодежке
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, кто должен заменить наставника Уная Мельгоса во главе молодежной сборной Украины после вылета из Евро-2025 U-21:

«Это должен быть молодой и амбициозный тренер, который играл на позиции полузащитника. Недаром раньше говорили: покажи, какая у тебя средняя линия, и я скажу, какая у тебя команда. Тренер, который был полузащитником, знает, как команда должна играть, отбирать, страхувать, отдавать и забивать.

Ротань – молодец, но он сейчас занят и не бросит «Полесье» ради молодежки. Мне очень импонирует работа Максимова. Михайленко классно работает с молодежью. Есть у нас хорошие тренеры».

Ранее Йожеф Сабо дал эксклюзивный комментарий Sport.ua о молодежке.

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Йожеф Сабо сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Евро-2025 U-21 Юрий Максимов Руслан Ротань Дмитрий Михайленко отставка назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: BLIK
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