«Он сейчас занят». Сабо рассказал, кто должен заменить Мельгосу в молодежке

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, кто должен заменить наставника Уная Мельгоса во главе молодежной сборной Украины после вылета из Евро-2025 U-21:

«Это должен быть молодой и амбициозный тренер, который играл на позиции полузащитника. Недаром раньше говорили: покажи, какая у тебя средняя линия, и я скажу, какая у тебя команда. Тренер, который был полузащитником, знает, как команда должна играть, отбирать, страхувать, отдавать и забивать.

Ротань – молодец, но он сейчас занят и не бросит «Полесье» ради молодежки. Мне очень импонирует работа Максимова. Михайленко классно работает с молодежью. Есть у нас хорошие тренеры».

Ранее Йожеф Сабо дал эксклюзивный комментарий Sport.ua о молодежке.