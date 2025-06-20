«Он сейчас занят». Сабо рассказал, кто должен заменить Мельгосу в молодежке
Бывший главный тренер сборной Украины считает, что коуч должен быть бывшим полузащитником
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, кто должен заменить наставника Уная Мельгоса во главе молодежной сборной Украины после вылета из Евро-2025 U-21:
«Это должен быть молодой и амбициозный тренер, который играл на позиции полузащитника. Недаром раньше говорили: покажи, какая у тебя средняя линия, и я скажу, какая у тебя команда. Тренер, который был полузащитником, знает, как команда должна играть, отбирать, страхувать, отдавать и забивать.
Ротань – молодец, но он сейчас занят и не бросит «Полесье» ради молодежки. Мне очень импонирует работа Максимова. Михайленко классно работает с молодежью. Есть у нас хорошие тренеры».
Ранее Йожеф Сабо дал эксклюзивный комментарий Sport.ua о молодежке.
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