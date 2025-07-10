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  4. Легенда Шахтера считает, что Турана могут вскоре уволить, но есть нюанс
Лига Европы
10 июля 2025, 10:39 |
627
1

Легенда Шахтера считает, что Турана могут вскоре уволить, но есть нюанс

Виктор Грачев верит в положительный исход матча «горняков» против «Ильвеса»

10 июля 2025, 10:39 |
627
1
Легенда Шахтера считает, что Турана могут вскоре уволить, но есть нюанс
ФК Шахтер Донецк. Арда Туран

Легенда донецкого Шахтера Виктор Грачев, в эксклюзивном интервью Sport.ua, дал свой прогноз на матч квалификации Лиги Европы, в котором донецкий «Шахтер» сыграет против «Ильвеса».

– Впереди матч Лиги Европы с «Ильвесом». «Шахтер» может обыграть эту команду, не прилагая максимальных усилий?

– Нет. Сегодня это сделать нельзя. В еврокубках проблемы фаворита может создать любой соперник, несмотря на то, что «Ильвес» – команда более низкого среднего уровня, опять же, по европейским меркам. Однако «Шахтеру» нужно со всей серьезностью подойти к этому противостоянию. Если это будет, то я жду прохода в следующий раунд и очень сложной битвы против турецкого «Бешикташа».

– Вы не допускаете отрицательный результат для украинской команды?

– Если не дай бог такое случится, то у Арды Туран есть шанс пойти вслед за Марино Пушичем, – заявил Виктор.

Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Ильвес» состоится 10 июля на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ранее Кучер дал прогноз на первый официальный матч Турана во главе Шахтера.

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Виктор Грачев Шахтер Донецк Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес Марино Пушич Лига Европы Арда Туран
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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