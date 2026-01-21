ВИДЕО. Дочь Джорджины Родригес и Роналду впечатлила своим пением

Дочь Криштиану Роналду и Джорджины Родригес – Алана Мартина – оказалась в центре внимания после появления видео, на котором она демонстрирует свои вокальные способности.

На опубликованных в соцсетях кадрах Алана Мартина уверенно поет, не стесняясь камеры. Видео быстро разлетелось по сети, собрав тысячи лайков и восторженных комментариев от фанов семьи Роналду.

Пользователи отмечают хороший слух и природную артистичность девочки, а многие уже пророчат ей творческое будущее.

Отметим, что Алана Мартина часто появляется в контенте Джорджины Родригес, которая регулярно делится семейными моментами со своими подписчиками.