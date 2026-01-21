Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет зарабатывать больше всех. Стала известна зарплата Зинченко в Аяксе
Нидерланды
21 января 2026, 20:30 | Обновлено 21 января 2026, 20:31
1977
3

Будет зарабатывать больше всех. Стала известна зарплата Зинченко в Аяксе

Украинец будет самым высокооплачиваемым игроком в Амстердаме

21 января 2026, 20:30 | Обновлено 21 января 2026, 20:31
1977
3 Comments
Будет зарабатывать больше всех. Стала известна зарплата Зинченко в Аяксе
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник Александр Зинченко подпишет с амстердамским «Аяксом» контракт на полгода, за этот период он заработает 2,5 млн евро. Об этом сообщает FootballTransfers.

В амстердамском клубе Зинченко будет самым высокооплачиваемым игроком. Его ближайшие конкуренты Ко Итакура и Каспер Дольберг зарабатывают 3,53 млн евро в год (1,765 млн евро за полгода).

За трансфер украинского защитника «Аякс» выплатит лондонскому «Арсеналу» 3,5-4 млн евро. Отмечается, что летом стороны смогут обсудить условия возможного продления сотрудничества.

Сообщалось, что Зинченко согласовал условия контракта с «Аяксом».

По теме:
ВИДЕО. Зинченко стали героями вирусной публикации. Идеальная пара
Стало известно, сколько Андерлехт заплатил за Даниила Сикана
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Александр Зинченко Аякс чемпионат Нидерландов по футболу зарплаты финансы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Федорчук назвал самую проблемную на сегодня позицию в сборной Украины
Футбол | 21 января 2026, 14:50 11
Федорчук назвал самую проблемную на сегодня позицию в сборной Украины
Федорчук назвал самую проблемную на сегодня позицию в сборной Украины

Известный футбольный эксперт считает, что у «сине-желтых» проседает правый фланг обороны

Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21 января 2026, 20:47 0
Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 21 января в 22:00 по Киеву

МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
Футбол | 21.01.2026, 09:53
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Футбол | 21.01.2026, 08:06
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 21.01.2026, 11:39
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Мабуть доречніше було б слово отримуватиме. Бо Зінченко свою зарплату вже давно не виправдовує
Ответить
0
samird
Тут хтось недавно дуже переживав за матеріальний стан Зінченко. Все хлопці - можете видихати, Олександр із сумою не піде ). 
Ответить
0
ivankondrat96
А от тут може бути проблема з мікрокліматом у роздягальні. Як і будь-якому колективі. Коли ти гаруєш, а тут приходить хтось, і зарплата у нього, просто, так набагато більша за твою
Ответить
0
Популярные новости
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
20.01.2026, 14:40
Футбол
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
Не смогли удивить. Сборная Украины проиграла Чехии на чемпионате Европы
Не смогли удивить. Сборная Украины проиграла Чехии на чемпионате Европы
19.01.2026, 20:32 14
Другие виды
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
20.01.2026, 06:02 1
Футбол
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 10
Футбол
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
21.01.2026, 00:01 7
Футбол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем