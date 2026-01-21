Будет зарабатывать больше всех. Стала известна зарплата Зинченко в Аяксе

Украинский защитник Александр Зинченко подпишет с амстердамским «Аяксом» контракт на полгода, за этот период он заработает 2,5 млн евро. Об этом сообщает FootballTransfers.

В амстердамском клубе Зинченко будет самым высокооплачиваемым игроком. Его ближайшие конкуренты Ко Итакура и Каспер Дольберг зарабатывают 3,53 млн евро в год (1,765 млн евро за полгода).

За трансфер украинского защитника «Аякс» выплатит лондонскому «Арсеналу» 3,5-4 млн евро. Отмечается, что летом стороны смогут обсудить условия возможного продления сотрудничества.

Сообщалось, что Зинченко согласовал условия контракта с «Аяксом».