  4. Пономарев рассказал, почему лидер УПЛ не сумел переиграть ЦСКА
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 20:24 |
Главный тренер ЛНЗ доволен подопечными

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Черкасская команда на сборах в Турции провела второй спарринг.

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто был ближе к победе в контрольном поединке с болгарским ЦСКА София, в котором была зафиксирована ничья – 0:0.

«Важно, что болгарская команда оказалась конкурентоспособной и действовала в другом стиле, чем наш первый спарринг-партнер в Турции – чешская «Дукла». А это – ценный опыт, который обязательно пригодится.

Хотя на этот раз не удалось отпраздновать победу, я доволен тем, как подопечные выполняли установку. Пожалуй, по созданным голевым моментам все же черкасчане были ближе к победе.

Стараемся как можно больше футболистов задействовать в контрольных матчах, ведь игровая практика крайне необходима. В частности, принял участие в поединке Роман Дидык, который восстановился после травмы. Это радует, как и то, что обошлось без повреждений».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
