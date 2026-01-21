Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Сын легенды Карпат покинул расположение клуба УПЛ

«Горожане» – единственные из команд элиты, кто проводит межсезонье в Украине

Сын легенды Карпат покинул расположение клуба УПЛ
ФК Карпаты. Юрий Тлумак

Как стало известно Sport.ua, после недельного пребывания на просмотре в тренировочном лагере «Полтавы» потенциальный новичок Юрий Тлумак, ранее выступавший за «Зарю», «Черноморец», «Карпаты», «Рух», тернопольскую «Ниву» после обмена мнениями с тренерами «горожан» решил трудоустроиться в другой команде.

По имеющейся информации, у полузащитника есть приглашения из клубов первой лиги.

«Полтава» завершит первый этап подготовки ко второй части чемпионата спаррингом со второлиговым «Тростянцем», который состоится 31 января.

Ранее футболисты дебютанта УПЛ прошли тест на полиграфе.

Юрий Тлумак Полтава трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
