Сын легенды Карпат покинул расположение клуба УПЛ

Как стало известно Sport.ua, после недельного пребывания на просмотре в тренировочном лагере «Полтавы» потенциальный новичок Юрий Тлумак, ранее выступавший за «Зарю», «Черноморец», «Карпаты», «Рух», тернопольскую «Ниву» после обмена мнениями с тренерами «горожан» решил трудоустроиться в другой команде.

По имеющейся информации, у полузащитника есть приглашения из клубов первой лиги.

«Полтава» завершит первый этап подготовки ко второй части чемпионата спаррингом со второлиговым «Тростянцем», который состоится 31 января.

Ранее футболисты дебютанта УПЛ прошли тест на полиграфе.