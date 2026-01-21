«Беременность?»: Бражко и Квиткова снова взорвали Threads
Любовная история Бражко снова в центре внимания
Пара Владимира Бражко и Дарьи Квитковой вновь оказалась в центре внимания соцсетей. На этот раз вирусной стала история в Threads, где все закрутилось вокруг астрологии.
В соцсети появился пост с прогнозами для всех знаков Зодиака на 2026 год. На публикацию мгновенно отреагировала Дарья Квиткова – блогер по знаку Рак, а именно для этого знака прогноз обещал беременность.
Ситуация получила еще больший резонанс, когда в комментариях появился полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко. Между парой завязался живой и ироничный диалог, который пользователи восприняли с юмором и тут же разнесли по сети.
Переписка быстро стала вирусной, а фанаты начали активно обсуждать: была ли это просто шутливая игра с астрологией – или тонкий намек на нечто большее.
