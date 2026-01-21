Вингер, которым интересовался Шахтер, определился со своим будущим
Райан продолжит карьеру в «Борнмуте»
Бразильский вингер Райан перейдет из «Васко да Гама» в «Борнмут». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы достигли устного соглашения по трансферу 19=летнего футболиста. Сумм перехода составит 35 миллионов евро, в ближайшее время состоится обмен документами.
Если все пойдет по плану, то Райан пройдет медосмотр в «Борнмуте» в концовке это недели. ранее ряд бразильских СМИ сообщал о то, что вингер привлекал внимание «Шахтера».
Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» отдал полузащитника в аренду во Францию.
🚨🍒 Rayan to Bournemouth, here we go! Deal verbally agreed in principle for Brazilian winger to join #AFCB from Vasco.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2026
€35m package verbally agreed with documents being checked and exchanged today.
Bournemouth, scheduling Rayan’s medical later this week if all goes to plan. pic.twitter.com/LUPCjCyuGk
