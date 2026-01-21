Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вингер, которым интересовался Шахтер, определился со своим будущим
Англия
21 января 2026, 15:00 | Обновлено 21 января 2026, 15:01
197
0

Вингер, которым интересовался Шахтер, определился со своим будущим

Райан продолжит карьеру в «Борнмуте»

21 января 2026, 15:00 | Обновлено 21 января 2026, 15:01
197
0
Вингер, которым интересовался Шахтер, определился со своим будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан

Бразильский вингер Райан перейдет из «Васко да Гама» в «Борнмут». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли устного соглашения по трансферу 19=летнего футболиста. Сумм перехода составит 35 миллионов евро, в ближайшее время состоится обмен документами.

Если все пойдет по плану, то Райан пройдет медосмотр в «Борнмуте» в концовке это недели. ранее ряд бразильских СМИ сообщал о то, что вингер привлекал внимание «Шахтера».

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» отдал полузащитника в аренду во Францию.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Самый титулованный клуб Бельгии оформил трансфер Сикана
ОФИЦИАЛЬНО. Приговор Шапаренко? Жирона подписала полузащитника
Защитник Эпицентра в ближайшее время может перейти в заграничный клуб
Шахтер Донецк Васко да Гама Борнмут трансферы трансферы АПЛ чемпионат Бразилии по футболу Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский полузащитник, который играл за Металлист, умер в возрасте 34 лет
Футбол | 21 января 2026, 12:53 1
Украинский полузащитник, который играл за Металлист, умер в возрасте 34 лет
Украинский полузащитник, который играл за Металлист, умер в возрасте 34 лет

Воспитанник закарпатского футбола Юрий Чонка провел 25 матчей на уровне ПФЛ

Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Футбол | 21 января 2026, 02:58 8
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование

Рух готов превратиться только в академию

Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Футбол | 21.01.2026, 06:23
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Футбол | 21.01.2026, 08:06
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21.01.2026, 12:44
Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ювентус – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48 2
Бокс
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
19.01.2026, 11:29 2
Теннис
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
20.01.2026, 14:40
Футбол
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем