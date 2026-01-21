Вингер, которым интересовался Шахтер, определился со своим будущим

Бразильский вингер Райан перейдет из «Васко да Гама» в «Борнмут». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли устного соглашения по трансферу 19=летнего футболиста. Сумм перехода составит 35 миллионов евро, в ближайшее время состоится обмен документами.

Если все пойдет по плану, то Райан пройдет медосмотр в «Борнмуте» в концовке это недели. ранее ряд бразильских СМИ сообщал о то, что вингер привлекал внимание «Шахтера».

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» отдал полузащитника в аренду во Францию.