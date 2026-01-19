Л. Киченок / Волынец – Павлюченкова / Таусон. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда Australian Open 2026
20 января украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии 2026.
В первом раунде украинка и ее напарница Кэти Волынец (США) сыграют против тандема Анастасия Павлюченкова / Клара Таусон (Дания). Поединок начнется пятым запуском на корте №5 после игры Сакмото – Ходар. Время начала встречи – 07:30 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительницы поединка во втором круге встретятся либо с Го Ханьюй и Кристиной Младенович, либо против Алиши Паркс и Даяны Ястремской.
