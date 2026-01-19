Л. Киченок / Волынец – Павлюченкова / Таусон. Смотреть онлайн. LIVE

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
19 января 2026, 23:55 |
28
0

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда Australian Open 2026

19 января 2026, 23:55 |
28
0
Instagram. Людмила Киченок

20 января украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде украинка и ее напарница Кэти Волынец (США) сыграют против тандема Анастасия Павлюченкова / Клара Таусон (Дания). Поединок начнется пятым запуском на корте №5 после игры Сакмото – Ходар. Время начала встречи – 07:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительницы поединка во втором круге встретятся либо с Го Ханьюй и Кристиной Младенович, либо против Алиши Паркс и Даяны Ястремской.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Александра Олейникова – Мэдисон Киз. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Ангелина Калинина – Ван Синьюй. Прогноз и анонс на матч Australian Open
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
Людмила Киченок Кэти Волынец Анастасия Павлюченкова Клара Таусон смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
