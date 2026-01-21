Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почему не сыграет Ямаль? Обнародован состав Барселоны на матч ЛЧ в Чехии
Лига чемпионов
21 января 2026, 21:02 | Обновлено 21 января 2026, 21:08
269
0

Почему не сыграет Ямаль? Обнародован состав Барселоны на матч ЛЧ в Чехии

21 января каталонцы поборются против Славии из Праги в поединке седьмого тура еврокубка

21 января 2026, 21:02 | Обновлено 21 января 2026, 21:08
269
0
Почему не сыграет Ямаль? Обнародован состав Барселоны на матч ЛЧ в Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер каталонской Барселоны (Испания) Ханс-Дитер Флик назвал стартовый состав своих подопечных на матч седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 против Славии Прага (Чехия).

В атаке сине-гранатовых с первых минут выйдут Рафинья, Руни Барджи, Фермин Лопес и Роберт Левандовский. Звездный Ламин Ямаль не попал в заявку на игру из-за перебора желтых карточек.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Барселона за шесть игр в ЛЧ набрала десять очков. У Славии в активе три балла благодаря ничьим с Атлетик Бильбао, Аталантой и Буде-Глимт.

Славия и Барселона начнут противостояния 21 января в 22:00 по Киеву на стадионе Фортуна Арена в Праге.

Стартовые составы на матч Славия Прага – Барселона

По теме:
Сыграют ли украинцы? Известны стартовые составы на матч Ювентус – Бенфика
Галатасарай – Атлетико, Карабах – Айнтрахт Ф. Смотреть онлайн. LIVE
Манчестер Сити выплатит болельщикам деньги за поражение в Лиге чемпионов
Славия Прага Барселона Лига чемпионов стартовые составы Ламин Ямаль Роберт Левандовски Фермин Лопес Руни Барджи Рафинья Диас Ханс-Дитер Флик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21 января 2026, 20:44 3
Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 21 января в 22:00 по Киеву

Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 21 января 2026, 11:39 1
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины

Болденков, Панчишин, Рогачев, Оробец, Ныч, Петько и Непейпиев покинули ФК «Феникс-Мариуполь»

7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
Футбол | 21.01.2026, 10:17
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Футбол | 21.01.2026, 02:58
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
Другие виды | 21.01.2026, 13:15
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
21.01.2026, 00:01 7
Футбол
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
20.01.2026, 22:14
Бокс
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
20.01.2026, 06:02 1
Футбол
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем