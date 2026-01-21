Почему не сыграет Ямаль? Обнародован состав Барселоны на матч ЛЧ в Чехии

Главный тренер каталонской Барселоны (Испания) Ханс-Дитер Флик назвал стартовый состав своих подопечных на матч седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 против Славии Прага (Чехия).

В атаке сине-гранатовых с первых минут выйдут Рафинья, Руни Барджи, Фермин Лопес и Роберт Левандовский. Звездный Ламин Ямаль не попал в заявку на игру из-за перебора желтых карточек.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Барселона за шесть игр в ЛЧ набрала десять очков. У Славии в активе три балла благодаря ничьим с Атлетик Бильбао, Аталантой и Буде-Глимт.

Славия и Барселона начнут противостояния 21 января в 22:00 по Киеву на стадионе Фортуна Арена в Праге.

Стартовые составы на матч Славия Прага – Барселона