ВИДЕО. Златан Ибрагимович показал эффектный скилл со снежкой
Златан Ибрагимович наслаждается жизнью
Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович вновь напомнил о своей харизме – на этот раз вне футбольного поля.
В своем Instagram Златан опубликовал видео на заснеженном фоне, где продемонстрировал эффектный трюк со снегом.
На кадрах Ибрагимович в зимней экипировке выполняет удар через себя на морозе. Пост быстро собрал сотни тысяч лайков и волну восторженных комментариев от болельщиков и звезд спорта.
Даже после завершения карьеры Златан остается в центре внимания – его стиль жизни, чувство юмора и физическая форма продолжают впечатлять фанатов по всему миру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Мадриде потепление до -1, в сборной недели – Ламин Ямаль
Тренер надеется изменить ситуацию