ВИДЕО. Златан Ибрагимович показал эффектный скилл со снежкой

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович вновь напомнил о своей харизме – на этот раз вне футбольного поля.

В своем Instagram Златан опубликовал видео на заснеженном фоне, где продемонстрировал эффектный трюк со снегом.

На кадрах Ибрагимович в зимней экипировке выполняет удар через себя на морозе. Пост быстро собрал сотни тысяч лайков и волну восторженных комментариев от болельщиков и звезд спорта.

Даже после завершения карьеры Златан остается в центре внимания – его стиль жизни, чувство юмора и физическая форма продолжают впечатлять фанатов по всему миру.