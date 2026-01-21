ВИДЕО. Златан Ибрагимович показал эффектный скилл со снежкой

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 января 2026, 18:13
Златан Ибрагимович наслаждается жизнью

Instagram. Златан Ибрагимович

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович вновь напомнил о своей харизме – на этот раз вне футбольного поля.

В своем Instagram Златан опубликовал видео на заснеженном фоне, где продемонстрировал эффектный трюк со снегом.

На кадрах Ибрагимович в зимней экипировке выполняет удар через себя на морозе. Пост быстро собрал сотни тысяч лайков и волну восторженных комментариев от болельщиков и звезд спорта.

Даже после завершения карьеры Златан остается в центре внимания – его стиль жизни, чувство юмора и физическая форма продолжают впечатлять фанатов по всему миру.

