Легенда Шахтера: «У Турана есть шанс пойти вслед за Пушичем»

Сегодня, 10 июля, в Любляне «Шахтер» проведет первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником «гоорняков» будет финский «Ильвес».

О перспективах донетчан в этом противостоянии эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал бывший нападающий «Шахтера» Виктор Грачев.

– Виктор Александрович, вам удалось увидеть в деле «Шахтер» под руководством Арды Турана?

– Два спарринга, которые провела команда на сборах, недостаточно для того, чтобы делать какие-то выводы. В своих интервью наставник много говорит, что хочет сделать, но хочу и могу – это разные вещи. Все определяет время, которого у наставника нет.

– В прошедших двух матчах «горняки» забили два мяча не самым сильным оппонентам.

– То, что у «Шахтера» есть проблемы с реализацией, показал прошедший чемпионат, что привело к худшему результату за последние 29 лет. Очень редко случается так, что пришел новый тренер и команда начала сразу забивать много голов.

– В двух спаррингах в основе выходили только три исполнителя – Ризнык, Матвиенко и Судаков. Тренер в поиске оптимального состава?

– В футболе как заведено, что костяк коллектива должен состоять из шести-восьми футболистов центральной зоны, которые определяют структуру команды. Поэтому я соглашусь, что тренер находится в поиске.

– Впереди матч Лиги Европы с «Ильвесом». «Шахтер» может обыграть эту команду, не прилагая максимальных усилий?

– Нет. Сегодня этого сделать нельзя. В еврокубках проблемы фавориту может создать любой соперник, несмотря на то, что «Ильвес» – команда ниже среднего уровня, опять же, по европейским меркам. Тем не менее, «Шахтеру» нужно со всей серьезностью подойти к этому противостоянию. Если это будет, то я жду проход в следующий раунд и очень сложное битву против турецкого «Бешикташа».

– Вы не допускаете отрицательный результат для украинской команды?

– Если не дай бог такое случится, то Арда Туран имеет шанс пойти вслед за Марино Пушичем.

– Отсутствие официальной игровой практики может сказаться на потенциале «горняков»?

– Нет. Этот вопрос можно было поднимать лет 15 назад. Сейчас с современными методиками подготовки за счет спаррингов достаточно двух недель, чтобы набирать хорошую форму. Тем более, что летний перерыв был непродолжительным.

Возможно, чуть больше времени нужно, когда команду возглавил новый наставник, но «Ильвес» – это не «Барселона», поэтому искать какие-то причины в случае негативного результата, не нужно.

– Каким будет ваш прогноз на матч «Шахтер» – «Ильвес»?

– 2:0. Это тот результат, который позволить «горнякам» спокойно через неделю ехать в Финляндию.