ВИДЕО. Зинченко стали героями вирусной публикации. Идеальная пара
Александр и Влада Зинченко – пример идеальной футбольной пары
Александр Зинченко и его жена Влада Зинченко (Седан) оказались в центре внимания соцсетей после появления трогательного видео с семейного отдыха. Популярный футбольный аккаунт One Football опубликовал видео на своей странице в Instagram.
На кадрах супруги проводят время вместе на свежем воздухе, играя с мячом в непринужденной атмосфере. Видео быстро разлетелось по сети, а пользователи назвали пару настоящими идеальной, отметив теплые отношения, гармонию и искренние эмоции.
Публикация собрала тысячи лайков и комментариев, а фанаты Зинченко подчеркивают: даже вне футбольного поля украинский футболист остается примером стиля, семейных ценностей и позитивной энергии.
Александр и Влада регулярно делятся моментами из личной жизни, каждый раз вызывая живой интерес аудитории и поддержку болельщиков.
