Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Зинченко стали героями вирусной публикации. Идеальная пара
21 января 2026, 19:51 | Обновлено 21 января 2026, 21:04
ВИДЕО. Зинченко стали героями вирусной публикации. Идеальная пара

Александр и Влада Зинченко – пример идеальной футбольной пары

ВИДЕО. Зинченко стали героями вирусной публикации. Идеальная пара
Instagram. Александр и Влада Зинченко

Александр Зинченко и его жена Влада Зинченко (Седан) оказались в центре внимания соцсетей после появления трогательного видео с семейного отдыха. Популярный футбольный аккаунт One Football опубликовал видео на своей странице в Instagram.

На кадрах супруги проводят время вместе на свежем воздухе, играя с мячом в непринужденной атмосфере. Видео быстро разлетелось по сети, а пользователи назвали пару настоящими идеальной, отметив теплые отношения, гармонию и искренние эмоции.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация собрала тысячи лайков и комментариев, а фанаты Зинченко подчеркивают: даже вне футбольного поля украинский футболист остается примером стиля, семейных ценностей и позитивной энергии.

Александр и Влада регулярно делятся моментами из личной жизни, каждый раз вызывая живой интерес аудитории и поддержку болельщиков.

По теме:
Будет зарабатывать больше всех. Стала известна зарплата Зинченко в Аяксе
«Беременность?»: Бражко и Квиткова снова взорвали Threads
ВИДЕО. Дочь Джорджины Родригес и Роналду впечатлила своим пением
видео lifestyle Александр Зинченко Влада Зинченко (Седан)
Максим Лапченко Источник: Instagram
