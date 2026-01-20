Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Челси
21.01.2026 22:00 - : -
Пафос
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 января 2026, 23:35 |
21
0

Челси – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 21 января в 22:00 по Киеву

20 января 2026, 23:35 |
21
0
Челси – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Челси

В среду, 21 января, состоится поединок 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов между Челси и Пафосом. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Челси

Довольно сумбурно складывается сезон для лондонской команды. За 22 тура Премьер-лиги «синим» удалось набрать 34 зачетных пункта, которые сейчас позволяют занимать 6-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние между клубами сейчас небольшое – и от 4-й, и от 10-й позиции «Челси» отделяет всего 2 балла. В Кубке английской лиги коллектив дошел до полуфинала (где в 1-й игре проиграл Арсеналу со счетом 2:3), а в Кубке Англии квалифицировался до 1/16.

За 6 туров Лиги чемпионов клубу удалось набрать 10 очков – такие результаты пока позволяют находиться на 13 месте общей таблицы соревнований. Расстояние от требуемого топ-8 составляет 2 пункта.

Пафос

Неплохие результаты демонстрирует действующий чемпион Кипра в текущем сезоне. За 17 туров национальной лиги команда набрала 37 очков, которые сейчас позволяют ей занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Омонии» пока составляет 5 баллов, но «Пафос» имеет игру в запасе. В Кубке Кипра клуб уже квалифицировался в 1/4 финала.

За 6 туров Лиги чемпионов киприотам удалось завоевать 6 баллов. Это позволяет им занимать 28-ю строчку общей таблицы соревнований, а расстояние от необходимого топ-24 составляет 1 балл.

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • За последние 8 матчей «Челси» имеет только 1 победу.
  • В свою очередь «Пафос» выиграл лишь 2/8 последних выездных поединков.
  • Лишь в 1/9 предыдущих игр «Челси» сохранил ворота сухими.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.16 для Челси и 18.00 для Боруссии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.52.

Прогноз Sport.ua
Челси
21 января 2026 -
22:00
Пафос
Тотал больше 3 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Громкое фиаско ПСЖ в ЛЧ. Энрике проигнорировал Забарного с первых минут
Дубль Мбаппе, перфоманс Вини. Реал Мадрид уничтожил Монако в Лиге чемпионов
Тотальная доминация. Тоттенхэм в большинстве переехал в Боруссию Д
Челси Пафос прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Футбол | 20 января 2026, 07:49 19
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт

Игорь Бурбас рассказал резонансные подробности ухода Цыганкова

Ванат в огне. Форвард сражается с Мбаппе за первое место в Испании
Футбол | 20 января 2026, 20:57 7
Ванат в огне. Форвард сражается с Мбаппе за первое место в Испании
Ванат в огне. Форвард сражается с Мбаппе за первое место в Испании

Украинский футболист забил семь голов в Ла Лиге и помог «Жироне» набрать десять баллов

Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Футбол | 20.01.2026, 06:22
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Бокс | 20.01.2026, 09:48
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
В киевском Динамо появился новый тренер и сразу получил задание
Футбол | 20.01.2026, 22:52
В киевском Динамо появился новый тренер и сразу получил задание
В киевском Динамо появился новый тренер и сразу получил задание
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
19.01.2026, 00:02 2
Бокс
Усик назвал три причины выйти на бой с Уайлдером
Усик назвал три причины выйти на бой с Уайлдером
19.01.2026, 03:55 3
Бокс
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
19.01.2026, 11:29 2
Теннис
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
19.01.2026, 13:22 2
Другие виды
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем