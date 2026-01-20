В среду, 21 января, состоится поединок 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов между Челси и Пафосом. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Челси

Довольно сумбурно складывается сезон для лондонской команды. За 22 тура Премьер-лиги «синим» удалось набрать 34 зачетных пункта, которые сейчас позволяют занимать 6-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние между клубами сейчас небольшое – и от 4-й, и от 10-й позиции «Челси» отделяет всего 2 балла. В Кубке английской лиги коллектив дошел до полуфинала (где в 1-й игре проиграл Арсеналу со счетом 2:3), а в Кубке Англии квалифицировался до 1/16.

За 6 туров Лиги чемпионов клубу удалось набрать 10 очков – такие результаты пока позволяют находиться на 13 месте общей таблицы соревнований. Расстояние от требуемого топ-8 составляет 2 пункта.

Пафос

Неплохие результаты демонстрирует действующий чемпион Кипра в текущем сезоне. За 17 туров национальной лиги команда набрала 37 очков, которые сейчас позволяют ей занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Омонии» пока составляет 5 баллов, но «Пафос» имеет игру в запасе. В Кубке Кипра клуб уже квалифицировался в 1/4 финала.

За 6 туров Лиги чемпионов киприотам удалось завоевать 6 баллов. Это позволяет им занимать 28-ю строчку общей таблицы соревнований, а расстояние от необходимого топ-24 составляет 1 балл.

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

За последние 8 матчей «Челси» имеет только 1 победу.

В свою очередь «Пафос» выиграл лишь 2/8 последних выездных поединков.

Лишь в 1/9 предыдущих игр «Челси» сохранил ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.52.