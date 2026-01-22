Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Челси – Пафос – 1:0. Как забил Мойсес Кайседо. Видео гола и обзор матча
Лига Чемпионов
Челси
21.01.2026 22:00 – FT 1 : 0
Пафос
Лига чемпионов
Челси – Пафос – 1:0. Как забил Мойсес Кайседо. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

Челси – Пафос – 1:0. Как забил Мойсес Кайседо. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января лондонский Челси выиграл у Пафоса в матче седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Минимальную победу пенсионерам на 78-й минуте принес Мойсес Кайседо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 21 января

Челси (Англия) – Пафос (Кипр) – 1:0

Гол: Кайседо, 78

Видеообзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Челси).
По теме:
Спаллетти признался, чего больше всего боялся в матче с Бенфикой
Рекорд Алана Ширера в ЛЧ повторен. Игрок Ньюкасла забил 6 голов в сезоне
Флик признался, что его больше всего волнует после матча со Славией
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
