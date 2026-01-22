Лига чемпионов22 января 2026, 00:55 |
Челси – Пафос – 1:0. Как забил Мойсес Кайседо. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26
22 января 2026, 00:55
21 января лондонский Челси выиграл у Пафоса в матче седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Минимальную победу пенсионерам на 78-й минуте принес Мойсес Кайседо.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 21 января
Челси (Англия) – Пафос (Кипр) – 1:0
Гол: Кайседо, 78
Видеообзор матча
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Челси).
