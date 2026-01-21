Гол Кайседо. Челси вырвал победу у Пафоса и поднялся в топ-8 Лиги чемпионов

Лондонский Челси одержал домашнюю победу над Пафосом в матче седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в столице Англии и завершился со счетом 1:0 в пользу пенсионеров.

Единственный гол на 78-й минуте забил Мойсес Кайседо после розыгрыша углового удара.

Синие набрали 13 очков и теперь замыкают топ-8 в таблице ЛЧ. У Пафоса шесть пунктов 30-я позиция.

В последнем туре основного этапа еврокубка Челси встретится с Наполи, а Пафос поборется против Славии из Праги.

Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 21 января

Челси (Англия) – Пафос (Кипр) – 1:0

Гол: Кайседо, 78

Челси: Филип Йоргенсен (Роберт Санчес, 46), Рис Джеймс (Эстевао Виллиан, 46), Уэсли Фофана, Бенуа Бадьяшиль, Мало Гюсто, Йоррел Хато (Марк Кукурелья, 70), Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Алехандро Гарначо (Джейми Байно-Гиттенс, 70), Лиам Делап (Жуан Педро, 70), Педру Нету

Пафос: Джей Гортер, Деррик Луккассен, Бруно Фелипе, Костас Пилеас, Иван Шуньич, Пепе, Мислав Оршич (Мон Бассуамина, 83), Жажа (Домингуш Кина, 65), Кен Сема (Бруну Ланга, 83), Влад Драгомир (Георгиос Майкл, 89), Андерсон Силва (Ландри Димата, 65)

Предупреждения: Джейми Байно-Гиттенс (73), Энцо Фернандес (86) – Мислав Оршич (33), Кен Сема (56), Иван Шуньич (78)

Таблица Лиги чемпионов 2025/26