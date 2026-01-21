Названа сумма, которую Шахтеру нужно заплатить за Робсона

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 20:23 |
1394
1

Бразильский центрбек может обойтись украинскому клубу в четыре миллиона

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Робсон

Донецкий «Шахтер» заинтересован в подписании бразильского защитника «Палмейраса» Робсона. Об этом сообщает Густаво Терини.

По информации источника, украинский клуб заинтересован в подписании 19-летнего футболиста. Также Робсон находится на радарах «Порту».

«Палмейрас» ожидает предложение и хочет получить за игрока около четырех миллионов евро для продолжения возможных переговоров.

В 2026 году Робсон провел семь матчей за молодежную команду «Палмейраса», без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что вингер, которым интересовался «Шахтер», определился со своим будущим.

трансферы Палмейрас чемпионат Бразилии по футболу Шахтер Донецк трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
New Zealander
Надо
Ответить
0
