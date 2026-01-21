Названа сумма, которую Шахтеру нужно заплатить за Робсона

Донецкий «Шахтер» заинтересован в подписании бразильского защитника «Палмейраса» Робсона. Об этом сообщает Густаво Терини.

По информации источника, украинский клуб заинтересован в подписании 19-летнего футболиста. Также Робсон находится на радарах «Порту».

«Палмейрас» ожидает предложение и хочет получить за игрока около четырех миллионов евро для продолжения возможных переговоров.

В 2026 году Робсон провел семь матчей за молодежную команду «Палмейраса», без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что вингер, которым интересовался «Шахтер», определился со своим будущим.