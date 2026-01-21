Названа сумма, которую Шахтеру нужно заплатить за Робсона
Бразильский центрбек может обойтись украинскому клубу в четыре миллиона
Донецкий «Шахтер» заинтересован в подписании бразильского защитника «Палмейраса» Робсона. Об этом сообщает Густаво Терини.
По информации источника, украинский клуб заинтересован в подписании 19-летнего футболиста. Также Робсон находится на радарах «Порту».
«Палмейрас» ожидает предложение и хочет получить за игрока около четырех миллионов евро для продолжения возможных переговоров.
В 2026 году Робсон провел семь матчей за молодежную команду «Палмейраса», без результативных действий.
Ранее сообщалось о том, что вингер, которым интересовался «Шахтер», определился со своим будущим.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рух готов превратиться только в академию
Тренер надеется изменить ситуацию