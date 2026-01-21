ВИДЕО. Ванат претендует еще на одну награду от Ла Лиги в январе

Гол украинского нападающего каталонской «Жироны» Владислава Ваната в ворота «Осасуны» (1:0) в матче 19-го тура Ла Лиги номинирован на звание лучшего в чемпионате Испании в январе 2026 года.

Форвард из пределов вратарской площадки пяткой эффектно замкнул фланговую передачу партнера.

Кроме украинца, на награду претендуют Гонсало Гарсия из мадридского «Реала» и Карлос Ромеро из «Эспаньола».

Ранее Владислав Ванат был номинирован на звание лучшего футболиста Ла Лиги в январе 2026 года.

ВИДЕО. Еще одна номинация. Ванат может получить 2 трофея от Ла Лиги в январе