Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Ванат претендует еще на одну награду от Ла Лиги в январе
Испания
21 января 2026, 20:43 | Обновлено 21 января 2026, 21:14
Гол Владислава был одним из лучших в месяце

Getty Images/Global Images Ukraine

Гол украинского нападающего каталонской «Жироны» Владислава Ваната в ворота «Осасуны» (1:0) в матче 19-го тура Ла Лиги номинирован на звание лучшего в чемпионате Испании в январе 2026 года.

Форвард из пределов вратарской площадки пяткой эффектно замкнул фланговую передачу партнера.

Кроме украинца, на награду претендуют Гонсало Гарсия из мадридского «Реала» и Карлос Ромеро из «Эспаньола».

Ранее Владислав Ванат был номинирован на звание лучшего футболиста Ла Лиги в январе 2026 года.

ВИДЕО. Еще одна номинация. Ванат может получить 2 трофея от Ла Лиги в январе

Дмитрий Вус
Сообщить об ошибке

