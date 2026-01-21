ВИДЕО. Ванат претендует еще на одну награду от Ла Лиги в январе
Гол Владислава был одним из лучших в месяце
Гол украинского нападающего каталонской «Жироны» Владислава Ваната в ворота «Осасуны» (1:0) в матче 19-го тура Ла Лиги номинирован на звание лучшего в чемпионате Испании в январе 2026 года.
Форвард из пределов вратарской площадки пяткой эффектно замкнул фланговую передачу партнера.
Кроме украинца, на награду претендуют Гонсало Гарсия из мадридского «Реала» и Карлос Ромеро из «Эспаньола».
Ранее Владислав Ванат был номинирован на звание лучшего футболиста Ла Лиги в январе 2026 года.
ВИДЕО. Еще одна номинация. Ванат может получить 2 трофея от Ла Лиги в январе
⚽🔝 ¿Cuál ha sido el mejor 𝐆𝐎𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de enero?— LALIGA (@LaLiga) January 21, 2026
🎯 @carlosromeroo11
🎯 @gonzalo7garcia_
🎯 Vanat#LALIGAGOALOFTHEMONTH #PREMIOSLALIGA | #LALIGAEASPORTS
