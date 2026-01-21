Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»

Французский журналист критически оценил игру украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного после поражения его команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (1:2).

«Если «ПСЖ» хочет пройти далеко, они не могут рассчитывать на Забарного — защитника, который слишком часто попадает в переплет, регулярно ошибается и дважды был побежден за две минуты.

Бералдо — очень хороший футболист, но недостаточно хороший защитник, он также не вселяет надежды. Маркиньос иногда испытывал трудности в последние месяцы. Пачо же не может делать все», - написал Готро в Twitter.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Франции Бенуа Тремулинас заявил, что Забарный не соответствует уровню «ПСЖ».