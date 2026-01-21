Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»
Франция
21 января 2026, 20:28
Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»

Флоран Готро подверг критике игру украинского защитника

Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский журналист критически оценил игру украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного после поражения его команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (1:2).

«Если «ПСЖ» хочет пройти далеко, они не могут рассчитывать на Забарного — защитника, который слишком часто попадает в переплет, регулярно ошибается и дважды был побежден за две минуты.

Бералдо — очень хороший футболист, но недостаточно хороший защитник, он также не вселяет надежды. Маркиньос иногда испытывал трудности в последние месяцы. Пачо же не может делать все», - написал Готро в Twitter.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Франции Бенуа Тремулинас заявил, что Забарный не соответствует уровню «ПСЖ».

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Vitaly Kozak
Знову Забарний винен, а не той, хто мав опікуватись Суаресом.
Ответить
+2
antt
От тобі різниця між АПЛ і ЛІга1
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
