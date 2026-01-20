Людмила Киченок завершила выступления на Australian Open 2026

Украинская теннисистка Людмила Киченок не сумела успешно стартовать на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде парного разряда украинка и ее напарница Кэти Волынец из США в трех сетах проиграли тандему Анастасия Павлюченкова / Клара Таусон (Дания).

Australian Open 2026. Пары, 1/32 финала

Анастасия Павлюченкова / Клара Таусон (Дания) – Людмила Киченок (Украина) / Кэти Волынец (США) – 6:7 (6:8), 6:4, 6:4

Людмила и Кэти провели первый совместный матч.

В 2025 году Киченок вместе с Чан Хао-Чин была посеяна под пятым номером и добралась до 1/8 финала.

Украину в парном разряде Australian Open продолжат представлять Надежда Киченок (напарница – Макото Ниномия) и Даяна Ястремская (напарница – Алиша Паркс).