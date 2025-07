ПСЖ – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

9 июля проходит матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок проходит на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Время начала встречи – 22:10 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром противостояния является Шимон Марциняк из Польши.

В финале турнира победитель этой пары сыграет с «Челси».

КЧМ-2025. Полуфинал. 9 июля.

ПСЖ – Реал – 3:0 (обновляется)

Голы: Руис, 6, 24, Дембеле, 9.

ГОЛ! Руис, 6 мин, 1:0

6' PSG take advantage! 💥



A defensive error from Real Madrid and Fabian Ruiz makes no mistake. 1-0 Paris! ⚽️



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/bx9Qw0pLcm — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

ГОЛ! Дембеле, 9 мин, 2:0

9' Back-to-back mistakes from Madrid and PSG are loving it! 😱



Dembélé makes it 2-0 after Rüdiger slips up. The Parisians are flying! 🔴🔵



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/Px5ipoV48E — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

ГОЛ! Руис, 24 мин, 3:0