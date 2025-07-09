Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Французская команда не заметила оппонента и встретится с «Челси» в решающем матче
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Клубный чемпионат мира. Полуфинал
ПСЖ – «Реал» – 4:0
Голы: Фабиан Руис, 6, 24, Дембеле, 9, Рамуш, 88
Предупреждения: Невеш, 45+2 – Тчуамени, 28, Карвахаль, 73
ПСЖ:Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш (Ли Кан Ин, 80) – Витинья, Невеш, Руис (Заир-Эмери, 67) – Дуэ (Маюлю, 67), Дембеле (Рамуш, 59), Кварацхелия (Барколя, 59)
«Реал»: Куртуа – Вальверде, Асенсио (Милитао, 65), Рюдигер, Фран Гарсия – Гюллер (Васкес, 83), Тчуамени, Беллингем (Браим Диас, 65) – Гонсало Гарсия (Карвахаль, 71), Мбаппе, Винисиус (Модрич, 65)
Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)
Стадион: «Мидоулендс Стэдиум» (Ист-Резерфорд, США)
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