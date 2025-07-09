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Клубный чемпионат мира
ПСЖ
09.07.2025 22:00 – FT 4 : 0
Реал Мадрид
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Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 23:59 | Обновлено 10 июля 2025, 00:04
1351
7

Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ

Французская команда не заметила оппонента и встретится с «Челси» в решающем матче

09 июля 2025, 23:59 | Обновлено 10 июля 2025, 00:04
1351
7
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Клубный чемпионат мира. Полуфинал

ПСЖ – «Реал» – 4:0

Голы: Фабиан Руис, 6, 24, Дембеле, 9, Рамуш, 88

Предупреждения: Невеш, 45+2 – Тчуамени, 28, Карвахаль, 73

ПСЖ:Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш (Ли Кан Ин, 80) – Витинья, Невеш, Руис (Заир-Эмери, 67) – Дуэ (Маюлю, 67), Дембеле (Рамуш, 59), Кварацхелия (Барколя, 59)

«Реал»: Куртуа – Вальверде, Асенсио (Милитао, 65), Рюдигер, Фран Гарсия – Гюллер (Васкес, 83), Тчуамени, Беллингем (Браим Диас, 65) – Гонсало Гарсия (Карвахаль, 71), Мбаппе, Винисиус (Модрич, 65)

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Стадион: «Мидоулендс Стэдиум» (Ист-Резерфорд, США)

ПСЖ - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид отчеты Килиан Мбаппе
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 7
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Saar
Президент Реалу говорив,жалівся, що через цей турнір вони не встигнуть відпочити до першого туру Ла Ліги. Відпочивайте...
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+1
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GroundUnder
только не покупайте, арабы, родригу ...не стоит он ни 120 ни даже 80 миллионов
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0
Met1925
С 2027 года уже харьковчане будут так всех рвать в финалах лч и кчм!!!
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-2
Met1925
И киев в шоке. А Харьков ликует вместе с парижанами!
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-3
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