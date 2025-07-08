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Во втором полуфинале клубного чемпионата мира между собой сыграют ПСЖ – Реал Мадрид. Битва начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Парижане приехали на клубный чемпионат мира, после фантастического сезона, так что игроки в хорошем настроении, намерены бороться за трофей. Команда начала с неожиданно легкой победы над Атлетико Мадрид – 4:0. Во втором туре сенсационно уступили Ботафого со счетом 0:1. Свой последний матч на групповой стадии удалось выиграть у Сиэтл Саундерс – 2:0, что позволило финишировать на первой строчке в квартете.

В 1/8 финала подопечные Луиса Энрике легко одолели Интер Майами – 4:0, даже сам Месси не помог американскому клубу. Ожидаемо сложным стал полуфинал против грозной Баварии, где парижане открыли счет только на 78-й минуте. Уже на 82-й минуте ПСЖ остался в меньшинстве, а на 90+2 и вовсе вдевятером, имея на поле на два игрока меньше, команда смогла забить еще раз – 2:0 в итоге.

Реал Мадрид

Хоть мадридцы и выдали не самый сильный сезон, они в числе претендентов на трофей. Нельзя сказать, что при Алонсо команда преобразилась, это будет происходить постепенно. Сейчас команда чаще добивается успеха за счет индивидуального мастерства. На групповой стадии Реал стал первым, опередив Аль-Хиляль, Зальцбург и Пачуку.

В плей-офф «сливочным» попадаются только европейские команды, сначала прошли Ювентус – 1:0. Настоящая заруба была в четвертьфинале с Боруссией Дортмунд – 3:2, соперник чуть не совершил камбэк, в последней атаке спас команду от овертайма Тибо Куртуа, он совершил отличный сэйв.

Реал умеет показывать результат, при не самой яркой игре, именно поэтому у испанского клуба так много трофеев. Пока не на 100% готов Мбаппе, но в этом матче он сыграет, может и не с первых минут.

Личные встречи

У клубов большая история очных противостояний, где чаще побеждали мадридцы. Последняя их встреча состоялась в 1/8 финала Лиги чемпионов 2022 года, тогда Реал уступил в гостях 0:1, но выиграл дома 3:1, что позволило пройти дальше.

Прогноз

Я согласен с тем, что ПСЖ небольшой фаворит этой пары, французский коллектив лучше выглядит в командном плане. К тому же, Алонсо недавно у руля Реала, он не может в полно мере реализовать свои идеи.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа ПСЖ – 2,28, ничья – 3,67, победа Реала – 2,93. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Перед этой встречей активно будут обсуждать Мбаппе, который впервые сыграет против своего бывшего клуба. Жду от команд сложного и напряженного матча, где я рискну поставить на чистую победу парижан.