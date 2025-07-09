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ПСЖ
09.07.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 10:05 | Обновлено 09 июля 2025, 10:26
49
0

ПСЖ – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинала КЧМ-2025

09 июля 2025, 10:05 | Обновлено 09 июля 2025, 10:26
49
0
ПСЖ – Реал. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В среду, 9 июля, состоится полуфинальный поединок клубного чемпионата мира, в котором будут играть ПСЖ и мадридский «Реал». Игра пройдет в Ист-Резерфорде (США) на поле стадиона «Мидоулендс Стедиум», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«ПСЖ» приехал на клубный чемпионат мира в замечательной форме и одержал три победы, уступив лишь «Ботафого». В плей-офф команда сначала разгромила «Интер Майами», а в четвертьфинале с драмой обыграла «Баварию» – 2:0, играя вдевятерых. «Реал Мадрид» хоть и не блестал в этом сезоне, однако благодаря индивидуальному мастерству уверенно дошел до финала. Испанцы победили в группе, а в плей-офф одолели «Ювентус» и «Боруссию».

Победитель противостояния в финале встретится с лондонским «Челси», который в первом полуфинале одолел «Флуминенсе» со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Реал» в укранской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
9 июля 2025 -
22:00
Реал Мадрид
Победа Реала 2.94 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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