В среду, 9 июля, состоится полуфинальный поединок клубного чемпионата мира, в котором будут играть ПСЖ и мадридский «Реал». Игра пройдет в Ист-Резерфорде (США) на поле стадиона «Мидоулендс Стедиум», начало – в 22:00 по Киеву.

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«ПСЖ» приехал на клубный чемпионат мира в замечательной форме и одержал три победы, уступив лишь «Ботафого». В плей-офф команда сначала разгромила «Интер Майами», а в четвертьфинале с драмой обыграла «Баварию» – 2:0, играя вдевятерых. «Реал Мадрид» хоть и не блестал в этом сезоне, однако благодаря индивидуальному мастерству уверенно дошел до финала. Испанцы победили в группе, а в плей-офф одолели «Ювентус» и «Боруссию».

Победитель противостояния в финале встретится с лондонским «Челси», который в первом полуфинале одолел «Флуминенсе» со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Реал» в укранской версии сайта.