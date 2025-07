8 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе и Челси.

Коллективы сыграли на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу пенсионеров.

В финале КЧМ-2025 синие сыграют либо против ПСЖ, либо против Реала.

Клубный чемпионат мира 2025. 1/2 финала, 8 июля

Флуминенсе (Бразилия) – Челси (Англия) – 0:2

Голы: Жоао Педро, 18, 56

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Жоао Педро, 18 мин.

18' João Pedro, are you serious?! ⚽💥 First start, first goal, and it’s against his old club! Chelsea 1-0 Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLUCHE pic.twitter.com/FCGpBnlBnc

ГОЛ! 0:2 Жоао Педро, 56 мин.

56' JOÃO PEDRO HAS DONE IT AGAIN! ⚽️⚽️



A brace in his first @ChelseaFC start, two absolute bangers. The Brazilian wonderkid is making serious noise. 💫🇧🇷



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLUCHE pic.twitter.com/ornUPa0dUe