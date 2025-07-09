Самбу завершил ее же воспитанник. Челси вышел в финал КЧМ-2025

Футбольным болельщикам этим летом отдыхать не дают вообще, но раз уж начали такой крупный турнир, как Клубный чемпионат мира-2025, то в конце концов его нужно довести до логического завершения. Тем более, когда до решающего момента осталось совсем немного времени – полуфинальные раунды сейчас по расписанию, а значит, четыре команды все-таки приблизились почти вплотную к желанным колоссальным призовым.

Увидеть на этом этапе представителей бразильского футбола при этом многие и не надеялись, но если такое мощное представительство одной страны в количестве четырех команд все-таки добралось до плей-офф, то кому-то судьба все-таки должна была улыбнуться в итоге. «Флуминенсе» стал тем самым счастливчиком, но после тяжелых матчей против миланского «Интера» и аравийского «Аль-Хиляля» команду Ренато Гаушо ожидало еще более сложное испытание – лондонский «Челси».



x.com/ChelseaFC

Новоиспеченные обладатели трофея Лиги конференций УЕФА к этому уже имели неудачный опыт встречи с коллективом из Бразилии в группе в лице «Фламенго» (1:3), но затем в четвертьфинале отыгрались на «Палмейрасе» (2:1), поэтому лучше команды Энцо Марески представителей бразильского футбола вряд ли кто-то знает на этом турнире. И тем более было понимание у их нападающего-новичка Жуана Педро по поводу уровня игры родной для него команды.

Собственно, тот факт, что такой форвард, как Николас Джексон, «Челси» больше не слишком нужен, Педро начал доказывать уже в начале игры, когда его роскошный дальний удар залетел в правую девятку уже на 18 минуте. Праздновать, конечно, не стал, потому что бразильские болельщики на трибунах и без того не были в восторге от пребывания игроков «Челси» на поле, а тут их еще и бывший игрок обидел.

«Флуминенсе» при этом особыми попытками играть в атакующий футбол не отличался большую часть игрового времени. Но контратаки команды Гаушо снова были очень опасными. Одна из таких должна была завершиться голом после ошибки Санчеса в позиционной игре в собственной вратарской и удара Эркулеса после этого, но Кукурелья не пустил мяч в сетку пустых ворот за спиной своего голкипера.



x.com/ChelseaFC

А еще «красно-зеленые» вполне обоснованно претендовали на пенальти в конце тайма, и почему его не получили по итогу явного попадания мяча в руку Чалоба во время подачи с левого фланга – вопрос открытый. Но арбитрам это показалось естественным положением руки. Да где же там! Но эпизод быстро заиграли.

А уже в начале второй половины встречи Жуан Педро снова прорвался через левый фланг к чужой штрафной и эгоистично пробил под перекладину ворот некогда родной для него команды. То же самое в дальнейшем пытался сделать и Джексон, когда вышел вместо своего нового партнера по защите, но не попал, после чего справедливо получил выговор от партнеров. Педро бы тоже получил, но сделал все максимально четко.

И когда «Флу» все-таки пропустил во второй раз, то всем стало ясно с судьбой этого матча. Команда Марески под занавес игры откровенно устала, но коллектив Гаушо ее хотя бы мячом престижа в ответ так и не наказал. А значит, именно «Челси» сыграет в финале Клубного чемпионата мира-2025 в воскресенье, 13 июля, в 22:00, против победителя пары «Пари Сен-Жермен» – «Реал».

Клубный чемпионат мира. Полуфинал.

«Флуминенсе» – «Челси» - 0:2

Голы: Жуан Педро, 18, 56

Предупреждение: Нонато, 52, Сотельдо, 72 – Санчес, 73

«Флуминенсе»: Фабио – Сантос (Кено, 54), Силва, Игнасио – Рене, Нонато (Сотельдо, 66), Берналь (Каноббио, 69), Эркулес (Лима, 70), Гуга – Кано (Эверальдо, 54), Ариас.

«Челси»: Санчес – Кукурелья, Адарабиойо, Чалоба, Гюсто (Джеймс, 68) – Э. Фернандес (Сантос, 86), Кайседо, К. Палмер – Нкунку (Дьюзбери-Холл, 86), Жуан Педро (Джексон, 60), Нету (Мадуэке, 68).

Арбитр: Франсуа Летексье (Франция).

Стадион: «Мет-Лайф Стэдиум» (Ист-Резерфорд, США).

Удары (в створ): 11 (3) – 15 (4)

Угловые: 3 – 4

Оффсайды: 2 – 3.

ФЛУМИНЕНСЕ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 34°C