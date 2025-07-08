Во вторник, 8-го июля, состоится полуфинальный поединок Клубного чемпионата мира, в котором сразятся бразильский «Флуминенсе» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Ист-Резерфорде (США), на поле стадиона «Мет-Лайф Стэдиум», начало в 22:00.

Бразильская команда осталась единственной «не из Европы», кто на претендует на победу в турнире. И до этого «Флуминенсе» умудрился обыграть не только «Интер», но и «Аль-Хиляль», против которого было сложно не одному лишь «Реалу», а «Манчестер Сити» в итоге. В тоже самое время команда Энцо Марески уже уступала без особых шансов команде из Бразилии – «Фламенгу» (1:3), но затем и обыгрывала «Палмейрас» (2:1), поэтому тут баланс. Ничьей по итогу встречи в плей-офф не предусмотрено.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Флуминенсе» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.