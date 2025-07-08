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Клубный чемпионат мира
Флуминенсе
08.07.2025 22:00 - : -
Челси
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Клубный чемпионат мира
08 июля 2025, 01:59 |
29
0

Флуминенсе – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Клубного чемпионата мира

08 июля 2025, 01:59 |
29
0
Флуминенсе – Челси. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 8-го июля, состоится полуфинальный поединок Клубного чемпионата мира, в котором сразятся бразильский «Флуминенсе» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Ист-Резерфорде (США), на поле стадиона «Мет-Лайф Стэдиум», начало в 22:00.

Бразильская команда осталась единственной «не из Европы», кто на претендует на победу в турнире. И до этого «Флуминенсе» умудрился обыграть не только «Интер», но и «Аль-Хиляль», против которого было сложно не одному лишь «Реалу», а «Манчестер Сити» в итоге. В тоже самое время команда Энцо Марески уже уступала без особых шансов команде из Бразилии – «Фламенгу» (1:3), но затем и обыгрывала «Палмейрас» (2:1), поэтому тут баланс. Ничьей по итогу встречи в плей-офф не предусмотрено.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Флуминенсе» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Флуминенсе
8 июля 2025 -
22:00
Челси
Победа Челси 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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