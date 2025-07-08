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Клубный чемпионат мира
Флуминенсе
08.07.2025 22:00 - : -
Челси
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Клубный чемпионат мира
08 июля 2025, 04:25 |
107
0

Флуминенсе – Челси. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок 1/2 финала клубного чемпионата мира состоится 8 июля и начнется в 22:00

08 июля 2025, 04:25 |
107
0
Флуминенсе – Челси. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

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8 июля, в полуфинале клубного чемпионата мира между собой сыграют Флуминенсе и Челси. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Лондонский клуб приехал на этот турнир с высокими целями, теперь до трофея осталось всего два шага. Подопечные Энцо Марески начали с легкой победы над ФК Лос-Анджелес – 2:0, а потом сенсационно проиграли Фламенго – 1:3, в последнем туре обыграли Эсперанс Тунис – 3:0, чего хватило только для второго места в группе.

В 1/8 финала был многострадальный матч против Бенфики, когда встречу перерывали из-за погодных условий, тогда Челси пропустил в компенсированное время, так счет стал 1:1, но удалось дожать соперника в овертайме – 4:1.

Непростой была и четвертьфинальная битва против Палмейраса, «синие» владели преимуществом, однако, смогли выиграть только благодаря голу на 83-й минуте – 2:1. Предстоящий матч станет третьим для Челси против бразильских команд на турнире, пока одна победа и одно поражение.

Флуминенсе

При всем уважении к бразильским клубам, выход Флуминенсе в полуфинал клубного чемпионата мира смело можно считать сенсация. Команда смогла добиться такого результата, благодаря умению хорошо использовать свои сильные стороны. На групповом этапе клуб стал вторым, пропустили вперед, Боруссию Дортмунд, хотя набрали 5 очков и не проигрывали.

Если оценивать котировки, победа над Интером была сенсацией, хотя Флуминенсе одолел европейский клуб, который показывал сумбурный футбол и не привык к новому тренеру – 2:0.

В четвертьфинальной битве против Аль-Хиляля, командам давали примерно равные шансы на успех. Здесь бразильский коллектив сумел выиграть благодаря лучшей реализации моментов – 2:1. Главным козырем Флуминенсе является организованная игра в обороне.

Прогноз

Ранее команды между собой никогда не играли. Клубный чемпионат мира в таком формате обрел немалую значимость, выиграть такой трофей будет престижно, к тому же, есть отличная возможность хорошо заработать.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Флуминенсе – 5,36 ничья – 3,83, победа Челси – 1,66. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Лондонцы ожидаемо считаются фаворитами этой пары, а Флуминенсе единственная команда, которая может помешать европейскому финалу. Не думаю, что соперники порадуют результативным футболом, считаю перспективной ставку на тотал меньше 2,5 голов за 1,7.

Прогноз Sport.ua
Флуминенсе
8 июля 2025 -
22:00
Челси
Тотал меньше 2.5 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Челси Флуминенсе клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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