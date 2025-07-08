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  4. Скорее всего, это конец. Еще один игрок Миная переходит к Левому Берегу
Украина. Первая лига
08 июля 2025, 19:06 |
305
1

Скорее всего, это конец. Еще один игрок Миная переходит к Левому Берегу

Назарий Воробчак в ближайшее время перейдет к «аистам»

08 июля 2025, 19:06 |
305
1
Скорее всего, это конец. Еще один игрок Миная переходит к Левому Берегу
ФК Минай. Назарий Воробчак

25-летний полузащитник "Миная" Назарий Воробчак станет игроком «Левого Берега».

Об этом сообщил журналист Игорь Семон.

Назарий Воробчак станет третьим футболистом "Миная", который перейдет к «Левому Берегу».

Воробчак присоединился к закарпатскому клубу в 2022 году. За все время в «Минае» сыграл 45 матчей и забил четыре мяча.

Ранее стало известно, что Егор Гуничев и Богдан Чуев также перейдут к «Левому Берегу».

Также известно, что Мина может начать процесс слияния с ФК Ужгород и исчезнуть с футбольной карты Украины.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Минай трансферы УПЛ Левый Берег Киев Назарий Воробчак
Александр Сильченко Источник: UA-Football
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Комментарии 1
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New Zealander
Не буде ФК Закарпаття, то буде Говерла, не буде Говерли то буде Минай, не буде Миная то буде ФК Ужгород. Головне, щоб щось завжди було адже український футбол без команди із Закарпаття уявити важко. 
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