Скорее всего, это конец. Еще один игрок Миная переходит к Левому Берегу

25-летний полузащитник "Миная" Назарий Воробчак станет игроком «Левого Берега».

Об этом сообщил журналист Игорь Семон.

Назарий Воробчак станет третьим футболистом "Миная", который перейдет к «Левому Берегу».

Воробчак присоединился к закарпатскому клубу в 2022 году. За все время в «Минае» сыграл 45 матчей и забил четыре мяча.

Ранее стало известно, что Егор Гуничев и Богдан Чуев также перейдут к «Левому Берегу».

Также известно, что Мина может начать процесс слияния с ФК Ужгород и исчезнуть с футбольной карты Украины.