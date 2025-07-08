Скорее всего, это конец. Еще один игрок Миная переходит к Левому Берегу
Назарий Воробчак в ближайшее время перейдет к «аистам»
25-летний полузащитник "Миная" Назарий Воробчак станет игроком «Левого Берега».
Об этом сообщил журналист Игорь Семон.
Назарий Воробчак станет третьим футболистом "Миная", который перейдет к «Левому Берегу».
Воробчак присоединился к закарпатскому клубу в 2022 году. За все время в «Минае» сыграл 45 матчей и забил четыре мяча.
Ранее стало известно, что Егор Гуничев и Богдан Чуев также перейдут к «Левому Берегу».
Также известно, что Мина может начать процесс слияния с ФК Ужгород и исчезнуть с футбольной карты Украины.
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