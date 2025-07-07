Источник: Левый Берег подпишет двух футболистов из Миная

Клуб Первой лиги «Левый Берег» активно работает над усилением состава. Киевская команда должна пополниться двумя бывшими игроками «Миная» – нападающим Егором Гуничевым и защитником Богданом Чуевым.

21-летний форвард Егор Гуничев присоединится к новой команде на правах свободного агента. Его предыдущий контракт с закарпатским клубом был действителен до лета 2027 года, однако стороны договорились о досрочном расторжении соглашения. В прошлом сезоне форвард провел 25 матчей за «Минай», в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами. Воспитанник краматорского «Авангарда», он также находился в структуре «Александрии», но в Премьер-лиге не дебютировал.

Еще одним новичком стал 25-летний Богдан Чуев, который также присоединился к «Левому Берегу» на правах свободного агента. Его контракт с «Минаем» завершился в июне. В сезоне 2024/25 Чуев провел за команду из Ужгорода 23 поединка. Защитник защищал цвета «Миная» с 2022 года.

Обоих игроков «Левый Берег» хорошо знает еще по прошлогоднему мини-турниру за право выступать в УПЛ, в котором команда «Левый Берег» обыграла «Минай» в финале. Теперь бывшие соперники станут игроками киевского клуба.