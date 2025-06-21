ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок покинул расположение Миная

25-летний украинский защитник Богдан Чуев покинул «Минай» по истечении срока контракта.

Об этом сообщили в пресс-службе закарпатского клуба.

Чуев присоединился к «Минаю» еще во времена работы Владимира Шарана в 2022 году и был основным игроком команды.

В прошлом сезоне Богдан провел 19 матчей в составе «лисиц».

Он является воспитанником киевского «Динамо», однако за основную команду не провел ни одного поединка.

Ранее также выступал за полтавскую «Ворсклу» и «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.