ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок покинул расположение Миная
Богдан Чуев получил статус свободного агента
25-летний украинский защитник Богдан Чуев покинул «Минай» по истечении срока контракта.
Об этом сообщили в пресс-службе закарпатского клуба.
Чуев присоединился к «Минаю» еще во времена работы Владимира Шарана в 2022 году и был основным игроком команды.
В прошлом сезоне Богдан провел 19 матчей в составе «лисиц».
Он является воспитанником киевского «Динамо», однако за основную команду не провел ни одного поединка.
Ранее также выступал за полтавскую «Ворсклу» и «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.
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