Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок покинул расположение Миная
Украина. Первая лига
21 июня 2025, 13:06 | Обновлено 21 июня 2025, 13:07
209
0

ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок покинул расположение Миная

Богдан Чуев получил статус свободного агента

21 июня 2025, 13:06 | Обновлено 21 июня 2025, 13:07
209
0
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок покинул расположение Миная
ФК Минай. Богдан Чуев

25-летний украинский защитник Богдан Чуев покинул «Минай» по истечении срока контракта.

Об этом сообщили в пресс-службе закарпатского клуба.

Чуев присоединился к «Минаю» еще во времена работы Владимира Шарана в 2022 году и был основным игроком команды.

В прошлом сезоне Богдан провел 19 матчей в составе «лисиц».

Он является воспитанником киевского «Динамо», однако за основную команду не провел ни одного поединка.

Ранее также выступал за полтавскую «Ворсклу» и «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.

По теме:
Шахтер продает ненужного ему защитника в Нидерланды
Замена Филиппову. Александрия подпишет экс-капитана клуба Премьер-лиги
Туран определился с составом Шахтера на сборах в Словении. Всего 31 игрок
Минай чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Богдан Чуев трансферы расторжение контракта
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Футбол | 21 июня 2025, 13:28 0
Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 21 июня и начнется в 19:00 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
Футбол | 20 июня 2025, 21:25 24
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро

«Байер» получит за Флориана Вирца 118 млн гарантированно и 19 млн евро в виде бонусов

Путь бомбардира. Артем Довбик празднует день рождения
Футбол | 21.06.2025, 09:00
Путь бомбардира. Артем Довбик празднует день рождения
Путь бомбардира. Артем Довбик празднует день рождения
Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
Теннис | 20.06.2025, 14:57
Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Футбол | 20.06.2025, 16:32
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
19.06.2025, 19:47
Футбол
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
19.06.2025, 18:02 180
Футбол
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
19.06.2025, 18:34 21
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
20.06.2025, 08:16 1
Бокс
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
19.06.2025, 08:02 15
Футбол
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
19.06.2025, 08:50 1
Бокс
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
19.06.2025, 23:00 2
Теннис
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
19.06.2025, 10:40 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем