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Украина. Первая лига
21 июня 2025, 10:40 |
76
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай попрощался с основным защитником команды

Тарас Дмитрук был игроком «лисиц» с 2022 года.

21 июня 2025, 10:40 |
76
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай попрощался с основным защитником команды
ФК Минай. Тарас Дмитрук

25-летний защитник «Миная» Тарас Дмитрук завершил сотрудничество с закарпатским клубом.

Об этом сообщили в пресс-службе «лисиц».

Дмитрук провел в составе команды три сезона. В Первой лиге он сыграл 22 матча и был важным игроком основного состава.

ФК «Минай» благодарит Тараса Дмитрука за сотрудничество и преданность команде. В течение последних сезонов Тарас был надежным защитником нашего клуба и внес весомый вклад в достижение командных целей в Премьер-лиге и Первой лиге.

В СМИ распространяется информация, что Дмитрук имеет предложения от клубов УПЛ. Игрок мог перейти в другую команду еще зимой, но тогда его уговорил остаться уже бывший наставник закарпатцев – Евгений Калиниченко.

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Александр Сильченко Источник: ФК Минай
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