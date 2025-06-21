ОФИЦИАЛЬНО. Минай попрощался с основным защитником команды
Тарас Дмитрук был игроком «лисиц» с 2022 года.
25-летний защитник «Миная» Тарас Дмитрук завершил сотрудничество с закарпатским клубом.
Об этом сообщили в пресс-службе «лисиц».
Дмитрук провел в составе команды три сезона. В Первой лиге он сыграл 22 матча и был важным игроком основного состава.
ФК «Минай» благодарит Тараса Дмитрука за сотрудничество и преданность команде. В течение последних сезонов Тарас был надежным защитником нашего клуба и внес весомый вклад в достижение командных целей в Премьер-лиге и Первой лиге.
В СМИ распространяется информация, что Дмитрук имеет предложения от клубов УПЛ. Игрок мог перейти в другую команду еще зимой, но тогда его уговорил остаться уже бывший наставник закарпатцев – Евгений Калиниченко.
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