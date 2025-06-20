ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги попрощался с главным тренером

36-летний специалист Евгений Калиниченко прекратил сотрудничество с перволиговым «Минаем».

Об этом сообщает пресс-служба закарпатского клуба.

Калиниченко возглавил «Минай» зимой 2025 года. В течение зимних сборов и во время соревновательного периода тренеры и команда приложили огромные усилия, выполнив главную задачу — сохранение прописки в Первой лиге.

В весенней части соревнований закарпатская команда одержала 4 победы, 2 ничьи и 4 поражения.

Известно, что Евгений Калиниченко продолжит карьеру в «Александрии», где будет работать ассистентом главного тренера.

Также сотрудничество прекратили члены тренерского штаба – Александр Сирик и Сергей Гарин.