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Украина. Первая лига
16 июня 2025, 19:35 | Обновлено 16 июня 2025, 20:10
861
0

Стало известно, где продолжит карьеру главный тренер Миная

Евгений Калиниченко получил предложение из УПЛ

16 июня 2025, 19:35 | Обновлено 16 июня 2025, 20:10
861
0
Стало известно, где продолжит карьеру главный тренер Миная
ФК Минай. Евгений Калиниченко

Как уже сообщалось, представитель Закарпатья в Первой лиге подготовку к следующему сезону начнет с новым тренером. Правда, кто им станет и, вообще, когда «Минай» выйдет из отпуска, не знают пока и футболисты.

По информации Sport.ua, Евгений Калиниченко, руководивший командой с февраля этого года, получил предложение стать ассистентом нового главного тренера «Александрии» Кирилла Нестеренко (официального представления от клуба пока не было) и ответил на него согласием.

Напомним, «Минай» после вылета год назад из УПЛ сезон 2024/2025 провел в Первой лиге. В осенней части чемпионата командой руководил Желько Любенович, а во время зимнего антракта его сменил Евгений Калиниченко, в прошлом заместитель директора детской академии «Колоса», старший тренер «Зари» U19 и главный тренер тернопольской «Нивы». Итоговым местом «Миная» стало четвертое в группе «Выбывание» (общее 12-е).

Под руководством 36-летнего Калиниченко закарпатцы провели 10 официальных матчей, в которых одержали 4 победы при 2 ничьих и 4 поражениях.

Ранее сообщалось о том, что «Минай» продолжают покидать игроки.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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