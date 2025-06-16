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Украина. Первая лига
16 июня 2025, 18:14 | Обновлено 16 июня 2025, 19:13
462
0

Минай продолжают покидать игроки. Обновится почти половина команды

Также команду может покинуть главный тренер

16 июня 2025, 18:14 | Обновлено 16 июня 2025, 19:13
462
0
Минай продолжают покидать игроки. Обновится почти половина команды
Минай-Арена

Уход игроков из «Миная» продолжается. Ранее наш сайт сообщал о том, что «Минай» потерял двух полузащитников, включая капитана команды.

По информации Sport.ua, помимо них, коллектив уже покинули защитники Богдан Чуев и Тарас Дмитрук (80 матчей в УПЛ на двоих), а также полузащитник Павел Тищук (близок к возвращению в «Ужгород»).

Закончились контракты у защитников Алексея Малаки (по словам самого футболиста, его будущее должно проясниться до конца недели) и Даниэла Баника, полузащитников Демида Булгатова и Максима Максимца.

Истек срок арендных соглашений с хавбеками Ильей Гулько («Заря») и Михаилом Раско («Полесье»).

Резервный вратарь Дмитрий Якубец, игроки средней линии поля Константин Барзак и Виталий Рожко связаны трудовыми договорами с клубом до 30 июня, и пока не известно, будет ли продолжено с ними сотрудничество. Интерес от других команд есть к полузащитнику Назарию Воробчаку.

По итогам предыдущего сезона «Минай» занял общее 12-е место в Первой лиге (4-е в группе «Выбывание»). Дата выхода команды из отпуска пока не оглашалась.

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Минай инсайд Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Илья Гулько Назарий Воробчак
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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