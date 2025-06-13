Второлиговый ФК Ужгород усилится двумя экс-игроками Миная

Форварды Сергей Машталир и Павел Тищук могут стать игроками второлигового ФК «Ужгород»

Об этом информирует журналист Игорь Семйон.

Павел Тищук последний сезон провел на Закарпатье и играл за перволиговый «Минай», а вот Сергей Машталир закарпатец, но выступал за «Феникс-Мариуполь». В свое время Машталир также был в расположении «минайцев».

Источник также сообщает, что в Ужгороде может появиться бразильский легионер.

Известно и о голкипере Александре Постемском, который скорее всего покинет клуб из-за интереса команд из первой лиги.