Второлиговый ФК Ужгород усилится двумя экс-игроками Миная
Сергей Машталир и Павел Тищук будут играть за клуб обасного центра Закарпатья
Форварды Сергей Машталир и Павел Тищук могут стать игроками второлигового ФК «Ужгород»
Об этом информирует журналист Игорь Семйон.
Павел Тищук последний сезон провел на Закарпатье и играл за перволиговый «Минай», а вот Сергей Машталир закарпатец, но выступал за «Феникс-Мариуполь». В свое время Машталир также был в расположении «минайцев».
Источник также сообщает, что в Ужгороде может появиться бразильский легионер.
Известно и о голкипере Александре Постемском, который скорее всего покинет клуб из-за интереса команд из первой лиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джуди Маррей дала интервью изданию The Herald
По информации Sport.ua, Дмитрий Чирикал станет новым тренером команды из Полтавы