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Украина. Вторая лига
13 июня 2025, 17:45 | Обновлено 13 июня 2025, 17:46
144
0

Второлиговый ФК Ужгород усилится двумя экс-игроками Миная

Сергей Машталир и Павел Тищук будут играть за клуб обасного центра Закарпатья

13 июня 2025, 17:45 | Обновлено 13 июня 2025, 17:46
144
0
Второлиговый ФК Ужгород усилится двумя экс-игроками Миная
ФК Ужгород. Сергей Машталир

Форварды Сергей Машталир и Павел Тищук могут стать игроками второлигового ФК «Ужгород»

Об этом информирует журналист Игорь Семйон.

Павел Тищук последний сезон провел на Закарпатье и играл за перволиговый «Минай», а вот Сергей Машталир закарпатец, но выступал за «Феникс-Мариуполь». В свое время Машталир также был в расположении «минайцев».

Источник также сообщает, что в Ужгороде может появиться бразильский легионер.

Известно и о голкипере Александре Постемском, который скорее всего покинет клуб из-за интереса команд из первой лиги.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Сергей Машталир Павел Тищук Ужгород Минай ФСК Мариуполь трансферы
Александр Сильченко Источник: Telegram
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