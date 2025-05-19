Итоговая таблица Второй лиги. Рух-2 отказался от стыковых матчей
В финальном матче сыграют Колос-2 Ковалевка и Пробой Городенка
18 мая состоялись заключительные матчи основной части сезона Второй лиги чемпионата Украины.
Далее было запланировано проведение матчей плей-офф за первое и третье места Второй лиги сезона 2024/25.
В финальном матче 23 мая в 14:00 сыграют лидеры двух групп: Колос-2 Ковалевка – Пробой Городенка. Победитель игры повысится в классе.
Планировалось, что в матче за третье место 23 мая в 12:00 встретятся Чернигов – Рух-2 Львов, однако львовская команда отказалась от борьбы за повышение в классе. Рух сообщил о прекращении работы второй команды.
Победитель Второй лиги напрямую выйдет в Первую лигу. Команды, которые по итогам матчей плей-офф займут второе и третье места, сыграют в переходных поединках с клубами Первой лиги, которые займут 14-е и 15-е места.
Вторая лига. Матчи плей-офф
Матч за первое место, 23 мая 2025
- 14:00. Колос-2 Ковалевка – Пробой Городенка
Итоговая турнирная таблица (группа A)
Итоговая турнирная таблица (группа B)
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