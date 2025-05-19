Итоговая таблица Второй лиги. Рух-2 отказался от стыковых матчей

18 мая состоялись заключительные матчи основной части сезона Второй лиги чемпионата Украины.

Далее было запланировано проведение матчей плей-офф за первое и третье места Второй лиги сезона 2024/25.

В финальном матче 23 мая в 14:00 сыграют лидеры двух групп: Колос-2 Ковалевка – Пробой Городенка. Победитель игры повысится в классе.

Планировалось, что в матче за третье место 23 мая в 12:00 встретятся Чернигов – Рух-2 Львов, однако львовская команда отказалась от борьбы за повышение в классе. Рух сообщил о прекращении работы второй команды.

Победитель Второй лиги напрямую выйдет в Первую лигу. Команды, которые по итогам матчей плей-офф займут второе и третье места, сыграют в переходных поединках с клубами Первой лиги, которые займут 14-е и 15-е места.

Вторая лига. Матчи плей-офф

Матч за первое место, 23 мая 2025

14:00. Колос-2 Ковалевка – Пробой Городенка

Итоговая турнирная таблица (группа A)

Итоговая турнирная таблица (группа B)