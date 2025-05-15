Битва за Первую лигу. Определены дата и время стыковых матчей Второй лиги

Администрация ПФЛ Украины приняла решение о дате и времени начала матчей плей-офф за первое и третье места Второй лиги сезона 2024/25.

В Киеве, в Доме футбола, было принято решение относительно даты проведения и времени начала матчей плей-офф за первое и третье места чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Второй лиги сезона 2024/25.

Определены дата проведения (23 мая) и время начала матчей плей-офф.

В финальном матче в 14:00 сыграют Колос-2 Ковалевка – Пробой Городенка. В матче за третье место в 12:00 встретятся Чернигов – Рух-2 Львов.

Победитель Второй лиги напрямую выйдет в Первую лигу. Команды, которые по итогам матчей плей-офф займут второе и третье места, сыграют в переходных поединках с клубами Первой лиги, которые займут 14-е и 15-е места.

Вторая лига. Матчи плей-офф

23 мая 2025 года (пятница)

Первый матч за третье место

12:00. Чернигов – Рух-2 Львов

Первый матч за первое место