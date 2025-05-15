Битва за Первую лигу. Определены дата и время стыковых матчей Второй лиги
В финале встретятся Колос-2 и Пробой, третье место разыграют Чернигов и Рух-2
Администрация ПФЛ Украины приняла решение о дате и времени начала матчей плей-офф за первое и третье места Второй лиги сезона 2024/25.
В Киеве, в Доме футбола, было принято решение относительно даты проведения и времени начала матчей плей-офф за первое и третье места чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Второй лиги сезона 2024/25.
Определены дата проведения (23 мая) и время начала матчей плей-офф.
В финальном матче в 14:00 сыграют Колос-2 Ковалевка – Пробой Городенка. В матче за третье место в 12:00 встретятся Чернигов – Рух-2 Львов.
Победитель Второй лиги напрямую выйдет в Первую лигу. Команды, которые по итогам матчей плей-офф займут второе и третье места, сыграют в переходных поединках с клубами Первой лиги, которые займут 14-е и 15-е места.
Вторая лига. Матчи плей-офф
23 мая 2025 года (пятница)
Первый матч за третье место
- 12:00. Чернигов – Рух-2 Львов
Первый матч за первое место
- 14:00. Колос-2 Ковалевка – Пробой Городенка
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