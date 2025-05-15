Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Битва за Первую лигу. Определены дата и время стыковых матчей Второй лиги
Украина. Вторая лига
15 мая 2025, 20:10 | Обновлено 15 мая 2025, 20:21
227
0

Битва за Первую лигу. Определены дата и время стыковых матчей Второй лиги

В финале встретятся Колос-2 и Пробой, третье место разыграют Чернигов и Рух-2

15 мая 2025, 20:10 | Обновлено 15 мая 2025, 20:21
227
0
Битва за Первую лигу. Определены дата и время стыковых матчей Второй лиги
ФК Колос-2 Ковалевка

Администрация ПФЛ Украины приняла решение о дате и времени начала матчей плей-офф за первое и третье места Второй лиги сезона 2024/25.

В Киеве, в Доме футбола, было принято решение относительно даты проведения и времени начала матчей плей-офф за первое и третье места чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Второй лиги сезона 2024/25.

Определены дата проведения (23 мая) и время начала матчей плей-офф.

В финальном матче в 14:00 сыграют Колос-2 Ковалевка – Пробой Городенка. В матче за третье место в 12:00 встретятся Чернигов – Рух-2 Львов.

Победитель Второй лиги напрямую выйдет в Первую лигу. Команды, которые по итогам матчей плей-офф займут второе и третье места, сыграют в переходных поединках с клубами Первой лиги, которые займут 14-е и 15-е места.

Вторая лига. Матчи плей-офф

23 мая 2025 года (пятница)

Первый матч за третье место

  • 12:00. Чернигов – Рух-2 Львов

Первый матч за первое место

  • 14:00. Колос-2 Ковалевка – Пробой Городенка
По теме:
Заря – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
У них нет финансов. В ПФЛ приняли решение по матчу Первой лиги
В Шахтере оценили сезон УПЛ: «Это неудобно и неприлично»
Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины переходные матчи ПФЛ Украины Чернигов Колос-2 Ковалевка Рух-2 Львов Пробой Городенка даты и время матчей
Николай Степанов Источник: ПФЛ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация в Кубке Венгрии. Трофей завоевал клуб, который против легионеров
Футбол | 15 мая 2025, 19:27 0
Сенсация в Кубке Венгрии. Трофей завоевал клуб, который против легионеров
Сенсация в Кубке Венгрии. Трофей завоевал клуб, который против легионеров

ФК «Пакш» обыграл в финале «Ференцварош»

Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
Футбол | 15 мая 2025, 07:43 14
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале

Киевляне проиграли «Шахтеру» в финале Кубка Украины

Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Футбол | 15.05.2025, 08:17
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Футбол | 15.05.2025, 09:37
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Воробей – о победе Шахтера в Кубке Украины, Лиге Европы и Ярмоленко
Футбол | 15.05.2025, 13:00
Воробей – о победе Шахтера в Кубке Украины, Лиге Европы и Ярмоленко
Воробей – о победе Шахтера в Кубке Украины, Лиге Европы и Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
14.05.2025, 10:02
Футбол
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
13.05.2025, 19:09 2
Футбол
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
13.05.2025, 19:35 6
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
15.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
14.05.2025, 02:00 55
Теннис
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
13.05.2025, 17:45 9
Теннис
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
14.05.2025, 11:07 2
Футбол
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
14.05.2025, 05:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем