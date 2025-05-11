Кто повысится в классе? Таблица: определена финальная пара Второй лиги

11 мая состоялись матчи 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

По итогам предпоследнего тура определена финальная пара турнира.

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В решающем матче сыграют Пробой Городенка и Колос-2 Ковалевка, лидеры групп, которые уже стали недосягаемыми для преследователей.

Также досрочно, за тур до финиша, определено, что в матче за третье место встретятся Рух-2 Львов и Чернигов

Победитель финала напрямую выйдет в Первую лигу, а команды, которые займут 2-е и 3-е место, затем сыграют плей-офф с двумя аутсайдерами Первой лиги.

Вторая лига. 17-й тур, 11 мая 2025

12:00. Тростянец – Горняк-Спорт – 1:0

Гол: Сергийчук, 53

13:00. Колос-2 Ковалевка – Металлист 1925-2 Харьков – 5:2

Голы: Колесник, 26, 39, Недоля, 76 (пен), Головкин, 89, 90+4 – Сабалаев, 54, Карпизин, 90+7

13:00. Нива Винница – Локомотив Киев – 0:1

Гол: Романчук, 68

13:00. Александрия-2 – Чернигов – 1:2

Голы: Базаев, 62 – Шалфеев, 10, Кулик, 61

14:30. Ворскла-2 Полтава – Чайка П. Борщаговка – 1:1

Голы: Сердюк, 83 – Кальчук, 10

Турнирная таблица

Видеозаписи матчей