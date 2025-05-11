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Вторая лига
Колос-2 Ковалевка
11.05.2025 13:00 – 45+ 2 : 0
Металлист 1925-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
11 мая 2025, 13:27 | Обновлено 11 мая 2025, 13:29
138
0

Вторая лига. Матчи 11 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 мая видеотрансляции матчей 17-го тура Второй лиги

11 мая 2025, 13:27 | Обновлено 11 мая 2025, 13:29
138
0
Вторая лига. Матчи 11 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

11 мая проходят матчи 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 17-й тур, 11 мая 2025

  • 12:00. Тростянец – Горняк-Спорт
  • 13:00. Колос-2 Ковалевка – Металлист 1925-2 Харьков
  • 13:00. Нива Винница – Локомотив Киев
  • 13:00. Александрия-2 – Чернигов
  • 14:30. Ворскла-2 Полтава – Чайка П.Борщаговка

Турнирная таблица

12:00. Тростянец – Горняк-Спорт

13:00. Колос-2 Ковалевка – Металлист 1925-2 Харьков

13:00. Нива Винница – Локомотив Киев

13:00. Александрия-2 – Чернигов

14:30. Ворскла-2 Полтава – Чайка П.Борщаговка

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Danylo Kolesnyk (Колос-2 Ковалевка).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Danylo Kolesnyk (Колос-2 Ковалевка).
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Чернигов чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Тростянец смотреть онлайн Чайка Петропавловская Борщаговка Локомотив Киев Ворскла-2 Полтава Металлист 1925-2 Харьков Горняк-Спорт Нива Винница Колос-2 Ковалевка Александрия-2
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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