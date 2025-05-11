11.05.2025 13:00 – 45’+ 2 : 0
Украина. Вторая лига11 мая 2025, 13:27 | Обновлено 11 мая 2025, 13:29
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Вторая лига. Матчи 11 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 мая видеотрансляции матчей 17-го тура Второй лиги
11 мая 2025, 13:27 | Обновлено 11 мая 2025, 13:29
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11 мая проходят матчи 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 17-й тур, 11 мая 2025
- 12:00. Тростянец – Горняк-Спорт
- 13:00. Колос-2 Ковалевка – Металлист 1925-2 Харьков
- 13:00. Нива Винница – Локомотив Киев
- 13:00. Александрия-2 – Чернигов
- 14:30. Ворскла-2 Полтава – Чайка П.Борщаговка
Турнирная таблица
12:00. Тростянец – Горняк-Спорт
13:00. Колос-2 Ковалевка – Металлист 1925-2 Харьков
13:00. Нива Винница – Локомотив Киев
13:00. Александрия-2 – Чернигов
14:30. Ворскла-2 Полтава – Чайка П.Борщаговка
События матча
39’
ГОЛ ! Мяч забил Danylo Kolesnyk (Колос-2 Ковалевка).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Danylo Kolesnyk (Колос-2 Ковалевка).
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