Перволиговый Минай снова останется без тренера
Евгений Калиниченко в ближайшее время уйдет из клуба
36-летний наставник перволигового «Миная» Евгений Калиниченко на следующей неделе покинет клуб.
По информации издания UA-Футбол, главный тренер возглавит другой коллектив.
Евгений Калиниченко в сезоне 2024/25 начинал главным тренером тернопольской «Нивы». Зимой стал главным тренером «Миная».
Закарпатский клуб после отставки Желько Любеновича был вынужден бороться за выживание. В итоге Калиниченко с поставленной задачей справился.
По информации источника, «минайцы» в ближайшее время сообщат об уходе главного тренера.
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