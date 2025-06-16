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Украина. Первая лига
16 июня 2025, 15:42 | Обновлено 16 июня 2025, 15:45
347
0

Перволиговый Минай снова останется без тренера

Евгений Калиниченко в ближайшее время уйдет из клуба

16 июня 2025, 15:42 | Обновлено 16 июня 2025, 15:45
347
0
Перволиговый Минай снова останется без тренера
ФК Минай. Евгений Калиниченко

36-летний наставник перволигового «Миная» Евгений Калиниченко на следующей неделе покинет клуб.

По информации издания UA-Футбол, главный тренер возглавит другой коллектив.

Евгений Калиниченко в сезоне 2024/25 начинал главным тренером тернопольской «Нивы». Зимой стал главным тренером «Миная».

Закарпатский клуб после отставки Желько Любеновича был вынужден бороться за выживание. В итоге Калиниченко с поставленной задачей справился.

По информации источника, «минайцы» в ближайшее время сообщат об уходе главного тренера.

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Александр Сильченко Источник: UA-Football
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