Перволиговый Минай снова останется без тренера

36-летний наставник перволигового «Миная» Евгений Калиниченко на следующей неделе покинет клуб.

По информации издания UA-Футбол, главный тренер возглавит другой коллектив.

Евгений Калиниченко в сезоне 2024/25 начинал главным тренером тернопольской «Нивы». Зимой стал главным тренером «Миная».

Закарпатский клуб после отставки Желько Любеновича был вынужден бороться за выживание. В итоге Калиниченко с поставленной задачей справился.

По информации источника, «минайцы» в ближайшее время сообщат об уходе главного тренера.