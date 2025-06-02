Минай теряет двух полузащитников. Известно, кто может уйти

29-летний Дмитрий Прихна и 24-летний Арсентий Дорошенко завершают выступления за перволиговый «Минай».

У игроков завершаются контракты, и, скорее всего, стороны не собираются их продлевать.

Прихна присоединился к «Минаю» летом 2024 года из «Подолья». За закарпатскую команду опорный полузащитник сыграл 22 матча и отметился одним голом.

Арсентий Дорошенко присоединился к «Минаю» зимой 2025 года. Сыграл 7 матчей.

Известно, что кроме Прихны и Дорошенко «Минай» может оставить еще несколько игроков.