Минай теряет двух полузащитников. Известно, кто может уйти
У Дмитрия Прихны и Арсентия Дорошенко завершаются контракты
29-летний Дмитрий Прихна и 24-летний Арсентий Дорошенко завершают выступления за перволиговый «Минай».
У игроков завершаются контракты, и, скорее всего, стороны не собираются их продлевать.
Прихна присоединился к «Минаю» летом 2024 года из «Подолья». За закарпатскую команду опорный полузащитник сыграл 22 матча и отметился одним голом.
Арсентий Дорошенко присоединился к «Минаю» зимой 2025 года. Сыграл 7 матчей.
Известно, что кроме Прихны и Дорошенко «Минай» может оставить еще несколько игроков.
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