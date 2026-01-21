Ключевой игрок Эвертона может надолго оказаться в лазарете

Джек Грилиш рискует пропустить несколько месяцев из–за серьезного повреждения.

Согласно информации The Athletic, медицинский штаб подозревает у английского футболиста стрессовый перелом стопы. Подобная травма может оставить игрока вне строя на длительный срок. В течение ближайших дней запланирован осмотр у узкопрофильного специалиста для подтверждения диагноза.

Напомним, что Грилиш выступает на правах аренды из «Манчестер Сити» с опцией возможного выкупа за 50 млн фунтов. В текущем розыгрыше АПЛ Джек принял участие в 20 поединках, в которых отметился 6 результативными передачами.