  4. Ключевой игрок Эвертона может надолго оказаться в лазарете
Англия
21 января 2026, 03:07 | Обновлено 21 января 2026, 03:08
Ключевой игрок Эвертона может надолго оказаться в лазарете

Клуб может потерять игрока сборной Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Джек Грилиш рискует пропустить несколько месяцев из–за серьезного повреждения.

Согласно информации The Athletic, медицинский штаб подозревает у английского футболиста стрессовый перелом стопы. Подобная травма может оставить игрока вне строя на длительный срок. В течение ближайших дней запланирован осмотр у узкопрофильного специалиста для подтверждения диагноза.

Напомним, что Грилиш выступает на правах аренды из «Манчестер Сити» с опцией возможного выкупа за 50 млн фунтов. В текущем розыгрыше АПЛ Джек принял участие в 20 поединках, в которых отметился 6 результативными передачами.

Эвертон Джек Грилиш Манчестер Сити травма перелом
Михаил Олексиенко Источник: The Athletic
