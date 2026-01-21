Aus Open 2026. Юниоры: Скляр стартует в квалификации. Кто сыграет в основе?

21 января на Открытом чемпионате Австралии стартовали квалификационные матчи юниорского турнира.

В отборе выступит в только одна представительница Украины – Полина Скляр (WTA 1022 / ITF 95). В среду Полина сыграет против японки Аримы Рито.

В основе юниорского Australian Open из украинцев сыграют Никита Белозерцев (АТР 807 / ITF 10) и Антонина Сушкова (ITF 51).

Никита будет посеян под шестым номером, а для Сушковой это будет на турнире Grand Slam.