Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Aus Open 2026. Юниоры: Скляр стартует в квалификации. Кто сыграет в основе?
Australian Open
21 января 2026, 03:09 |
13
0

Aus Open 2026. Юниоры: Скляр стартует в квалификации. Кто сыграет в основе?

Полина выступит в отборе, Сушкова и Белозерцев начнут сразу в основной сетке

21 января 2026, 03:09 |
13
0
Aus Open 2026. Юниоры: Скляр стартует в квалификации. Кто сыграет в основе?
Instagram. Полина Скляр

21 января на Открытом чемпионате Австралии стартовали квалификационные матчи юниорского турнира.

В отборе выступит в только одна представительница Украины – Полина Скляр (WTA 1022 / ITF 95). В среду Полина сыграет против японки Аримы Рито.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В основе юниорского Australian Open из украинцев сыграют Никита Белозерцев (АТР 807 / ITF 10) и Антонина Сушкова (ITF 51).

Никита будет посеян под шестым номером, а для Сушковой это будет на турнире Grand Slam.

По теме:
Элина Свитолина – Линда Климовичова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Линда Климовичова. Прогноз, анонс на матч Australian Open
КИЗ: Давно я не играла против такого стиля. Она делает это очень эффективно
Никита Белозерцев Полина Скляр юниорский теннис Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Бокс | 20 января 2026, 09:48 0
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу

Хорват рассказал, как победил Уордли в спарринге

Влада Седан решила насмехаться над Зинченко. Футболист отреагировал
Футбол | 20 января 2026, 18:45 5
Влада Седан решила насмехаться над Зинченко. Футболист отреагировал
Влада Седан решила насмехаться над Зинченко. Футболист отреагировал

Александр имеет ограниченную игровую практику в этом сезоне

Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 21 января
Теннис | 20.01.2026, 18:06
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 21 января
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 21 января
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Футбол | 20.01.2026, 14:40
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Футбол | 20.01.2026, 06:02
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
19.01.2026, 11:29 2
Теннис
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
19.01.2026, 13:22 2
Другие виды
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
В США предупредили Усика об опасности. Этот бой – мечта Турки Аль-Шейха
В США предупредили Усика об опасности. Этот бой – мечта Турки Аль-Шейха
19.01.2026, 06:02
Бокс
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем