Aus Open 2026. Юниоры: Скляр стартует в квалификации. Кто сыграет в основе?
Полина выступит в отборе, Сушкова и Белозерцев начнут сразу в основной сетке
21 января на Открытом чемпионате Австралии стартовали квалификационные матчи юниорского турнира.
В отборе выступит в только одна представительница Украины – Полина Скляр (WTA 1022 / ITF 95). В среду Полина сыграет против японки Аримы Рито.
В основе юниорского Australian Open из украинцев сыграют Никита Белозерцев (АТР 807 / ITF 10) и Антонина Сушкова (ITF 51).
Никита будет посеян под шестым номером, а для Сушковой это будет на турнире Grand Slam.
