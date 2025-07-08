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  4. Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
Украина. Первая лига
08 июля 2025, 13:19 |
3133
0

Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ

«Ужгород» хочет воспользоваться ситуацией «Миная»

08 июля 2025, 13:19 |
3133
0
Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
ФК Минай

Второлиговый «Ужгород» может поглотить перволиговый «Минай», сообщает Telegram-канал «Камон, Плей!».

По информации источника, у «Миная» есть финансовые проблемы, которые не удается решить, поэтому клуб находится на пути к исчезновению. Ситуацией хочет воспользоваться «Ужгород», ведь поглощение даст ему место в Первой лиге.

Сезон Первой лиги 2024/25 «Минай» завершил на 12-м месте в группе «Выбывание», набрав 30 очков в 24 матчах. Еще в сезоне 2023/24 команда выступала в Украинской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Левый Берег» подпишет двух игроков «Миная».

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Ужгород Минай Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины финансы
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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