Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ
«Ужгород» хочет воспользоваться ситуацией «Миная»
Второлиговый «Ужгород» может поглотить перволиговый «Минай», сообщает Telegram-канал «Камон, Плей!».
По информации источника, у «Миная» есть финансовые проблемы, которые не удается решить, поэтому клуб находится на пути к исчезновению. Ситуацией хочет воспользоваться «Ужгород», ведь поглощение даст ему место в Первой лиге.
Сезон Первой лиги 2024/25 «Минай» завершил на 12-м месте в группе «Выбывание», набрав 30 очков в 24 матчах. Еще в сезоне 2023/24 команда выступала в Украинской Премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что «Левый Берег» подпишет двух игроков «Миная».
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