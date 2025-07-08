Известный украинский клуб могут поглотить. Еще год назад он играл в УПЛ

Второлиговый «Ужгород» может поглотить перволиговый «Минай», сообщает Telegram-канал «Камон, Плей!».

По информации источника, у «Миная» есть финансовые проблемы, которые не удается решить, поэтому клуб находится на пути к исчезновению. Ситуацией хочет воспользоваться «Ужгород», ведь поглощение даст ему место в Первой лиге.

Сезон Первой лиги 2024/25 «Минай» завершил на 12-м месте в группе «Выбывание», набрав 30 очков в 24 матчах. Еще в сезоне 2023/24 команда выступала в Украинской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Левый Берег» подпишет двух игроков «Миная».