Эпицентр: с Ковальцем и в ожидании двух легионеров

Как стало известно Sport.ua, 20 января транзитом через Кишинев футболисты «Эпицентра» взяли курс на Турцию, где проведут заключительный сбор и уже 25 января сыграют спарринг с польской перволиговой командой «Медзь».

В составе делегации именитый новичок, экс-капитан «Александрии» Кирилл Ковалец, который подпишет контракт с подолянами 25 января после открытия в УПЛ зимнего трансферного «окна».

По имеющейся информации, возникли проблемы у полузащитника Ивана Бендеры и он остался дома. Также все идет к тому, что продолжит карьеру в другой команде защитник Глеб Савчук, к которому проявляют интерес в Молдове.

Ожидается, что уже в ближайшие дни в расположении «Эпицентра» в Турции появятся еще два потенциальных новобранца: испанец и представитель одной из африканских стран.

Сейчас «Эпицентр» занимает 14 место в чемпионате, набрав 14 очков.

Ранее дебютант УПЛ отпустил легионера в Бразилию.