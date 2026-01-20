Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эпицентр: с Ковальцем и в ожидании двух легионеров
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 23:33
Эпицентр: с Ковальцем и в ожидании двух легионеров

Первый спарринг – 25 января

ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Как стало известно Sport.ua, 20 января транзитом через Кишинев футболисты «Эпицентра» взяли курс на Турцию, где проведут заключительный сбор и уже 25 января сыграют спарринг с польской перволиговой командой «Медзь».

В составе делегации именитый новичок, экс-капитан «Александрии» Кирилл Ковалец, который подпишет контракт с подолянами 25 января после открытия в УПЛ зимнего трансферного «окна».

По имеющейся информации, возникли проблемы у полузащитника Ивана Бендеры и он остался дома. Также все идет к тому, что продолжит карьеру в другой команде защитник Глеб Савчук, к которому проявляют интерес в Молдове.

Ожидается, что уже в ближайшие дни в расположении «Эпицентра» в Турции появятся еще два потенциальных новобранца: испанец и представитель одной из африканских стран.

Сейчас «Эпицентр» занимает 14 место в чемпионате, набрав 14 очков.

Ранее дебютант УПЛ отпустил легионера в Бразилию.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии
