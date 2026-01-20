Украина. Премьер лига20 января 2026, 23:17 | Обновлено 20 января 2026, 23:34
У Динамо возникли проблемы с подписанием легионера
Верес не хочет отпускать Эрена Айдина
20 января 2026, 23:17 | Обновлено 20 января 2026, 23:34
Киевское «Динамо» интересуется турецким нападающим ровенского «Вереса» Эреном Айдином, сообщает журналист Арда Озкурт.
По информации источника, интерес к 22-летнему футболисту проявляют и другие клубы, но «Верес» на данный момент не хочет отпускать игрока.
В сезоне 2025/26 Эрен Айдин провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.
Ранее в «Динамо» отказался возвращаться Витиньо.
Комментарии 2
Спиваковский в ТатоТаке уже сказпал что это слухи
Чергова фантазія
