У Динамо возникли проблемы с подписанием легионера

Киевское «Динамо» интересуется турецким нападающим ровенского «Вереса» Эреном Айдином, сообщает журналист Арда Озкурт.

По информации источника, интерес к 22-летнему футболисту проявляют и другие клубы, но «Верес» на данный момент не хочет отпускать игрока.

В сезоне 2025/26 Эрен Айдин провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Ранее в «Динамо» отказался возвращаться Витиньо.